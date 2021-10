IAA a présenté la sixième édition des IndIAA Awards à Mumbai

Les prix ont été organisés le 27 octobre lors d’une cérémonie à Mumbai

Le chapitre indien de l’Association internationale de la publicité (IAA) a présenté la sixième édition de ses prix IndIAA le 27 octobre lors d’une cérémonie organisée à Mumbai. « Un jury formidable, un travail gagnant magnifique, une participation fantastique du who’s who des médias publicitaires et du marketing. Les IndIAA Awards ont vraiment établi une nouvelle référence dans l’industrie », a déclaré Megha Tata, présidente de l’IAA.

« Tout prix est aussi bon que les personnes qui le soutiennent. Je considère la présence d’un public aussi puissant ici aujourd’hui, et la présence de sponsors récurrents, comme une grande approbation pour les prix IndIAA. Gardant à l’esprit la phase dont nous sortons, espérons-le, nous avons sculpté notre cérémonie de remise des prix autour d’un thème – qui reconnaît et inspire le besoin de montrer – qu’il y a du bon dans tout ce qui nous entoure. Nous devons simplement y puiser », a déclaré Abhishek Karnani, président des IAA IndIAA Awards.

« Ce fut un privilège et un honneur d’être président du jury pendant trois années consécutives. Ces prix sont les plus prestigieux en publicité et en communication. Cette année, les prix IndIAA ont reçu plus de 200 nominations dans les 31 catégories. Je tiens à féliciter chaque lauréat pour son travail exceptionnel, vous devez être vraiment fier de vous, de votre agence, de vos partenaires, de vos équipes, de vos clients, des consommateurs et de tous ceux qui ont participé au succès de la campagne », Suresh Narayanan , a déclaré le président du jury et président et directeur général de Nestlé Inde.

A cette occasion, l’IAA a félicité les héros humanitaires de Covid : CVL Srinivas, country manager, WPP India ; Bhupal Ramnathkar et Raj Nair, PDG, Madison BMB pour être des leaders de l’industrie avec un cœur, être les mains silencieuses derrière plusieurs initiatives pour de bon, mettant en valeur le pouvoir du design, pour les nombreuses campagnes de communication qui ont cherché à faire la différence et pour toujours- attitude disposée à aider une bonne cause.

Consultez la liste complète des récompenses ici :

