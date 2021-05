IAF continue de transporter par avion des pétroliers d’oxygène du monde entier; HAL installe un hôpital à Lucknow

Donnant une mise à jour sur les ponts aériens jusqu’à présent, selon l’IAF, IL-76 apporte 2 conteneurs d’oxygène cryogénique de Jakarta, en Indonésie, puis s’envole pour Jamnagar (Inde). Image: IAF

L’Indian Air Force (IAF) continue de déployer sa flotte de transport pour transporter par avion des pétroliers à oxygène et les transporter à travers le monde et dans le pays.

Missions à l’étranger

Donnant une mise à jour sur les ponts aériens jusqu’à présent, selon l’IAF, IL-76 apporte 2 conteneurs d’oxygène cryogénique de Jakarta, en Indonésie, puis s’envole pour Jamnagar (Inde). Un autre IL-76 transporte 3 conteneurs de Singapour à Panagarh. De Bordeaux, en France à Hindan, un C-17 vole avec des générateurs d’oxygène. Aussi C-17 arrive et sur un autre C17 4 conteneurs d’oxygène d’Amsterdam à Panagarh.

À travers le pays

Jusqu’à lundi (10 mai 2021) C-17 a transporté par avion 4 camions-citernes d’oxygène de Vijayawada à Bhubaneswar, 2 de Lucknow à Ranchi, 2 de Bhopal à Ranchi, 4 pétroliers d’oxygène de Nagpur à Bhubaneswar et 2 de Yelahanka à Bhubaneswar.

En outre, les C-17 de l’IAF sont en train de transporter 2 d’Agra à Jamnagar, 3 d’Hindan à Bhubaneswar, 4 camions-citernes d’oxygène de Chandigarh à Ranchi, 6 d’Hyderabad à Bhubaneswar et 4 de Gwalior, Bhopal et Chennai à Ranchi et Jamnagar .

HAL ouvre un hôpital de soins COVID à Lucknow

L’hôpital COVID Care a été mis en place dans le cadre de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de HAL à Haj House, Lucknow. Cet hôpital de soins COVID de 255 lits mis en place en peu de temps a été remis aux autorités en présence du ministre de la Défense Rajnath Singh, du ministre en chef de UP Yogi Adityanath et d’autres hauts fonctionnaires de HAL.

Quels équipements sont fournis?

Désormais ouvert à l’accueil de patients, l’établissement dispose de 130 lits avec assistance en oxygène, 25 ventilateurs et 100 canules nasales à haut débit (HFNC).

Cette installation où le soutien technique est fourni par HAL sera gérée par le gouvernement de l’État à travers Care India, une ONG et une organisation caritative.

Rôle de HAL

Il a joué un rôle très important dans l’approvisionnement, l’installation et la mise en service du processus d’infrastructure. Et il assurera la maintenance et l’entretien de toutes les machines critiques, y compris les moniteurs Multi Para Display pour les lits de soins intensifs, le système de surveillance CCTV, les machines à rayons X, les nébuliseurs, les oxymètres, les fauteuils roulants, les brancards, les moniteurs BP. Également machine ECG, analyseur de biochimie, incubateur, analyseur d’électrolyte sérique, compteur de cellules, etc.

Rôle du gouvernement UP

Il sera impliqué dans les opérations et la gestion de l’hôpital à travers Care India. Et l’accent sera mis sur la logistique et la gestion du remplissage en oxygène, la disponibilité des médicaments et les consommables hospitaliers.

Un protocole d’accord pour la mise en place de cet établissement COVID-Care a été signé plus tôt entre Sanjay Kumar Garg, directeur général, HAL, Lucknow et Sanjay Bhatnagar, médecin-chef, Lucknow.

Un autre pays arabe envoie du matériel de secours en Inde

Reflétant la solidarité de l’Égypte avec l’Inde alors qu’elle se bat contre le COVID-19, l’Égypte, sous les directives du président Abdelfattah Elsisi, a envoyé 30 tonnes de fournitures médicales de secours. L’envoi a été reçu à New Delhi par le Dr Heba Elmarassi, Ambassadeur de la République arabe d’Égypte en Inde, et des hauts fonctionnaires du Ministère des affaires extérieures.

Qu’a envoyé l’Egypte?

À bord de trois vols de l’armée de l’air égyptienne, il y a 300 bouteilles d’oxygène; 50 concentrateurs d’oxygène; 8000 flacons de Remdesivir; 30 chocs de défibrillateurs; 20 électrocardiogrammes; 20 ventilateurs; 100 lits de patients; 50 pompes à seringues; et 50 pompes à perfusion.

Dans une déclaration officielle publiée par l’ambassade d’Égypte à New Delhi, l’ambassadeur Dr Heba Elmarassi, tout en recevant l’envoi d’aide, a parlé des liens historiques et stratégiques entre les deux pays.

«L’Égypte est aux côtés de l’Inde dans la lutte contre le coronavirus. Il n’y a aucun moyen pour aucune nation de survivre à cette bataille sans le soutien des autres, et le monde entier traverse une période difficile pendant près d’un an et demi, au cours de laquelle nous nous battons sincèrement et diligemment pour l’humanité contre la pandémie de COVID-19. “

