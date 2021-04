IAF rejoint la lutte contre Covid-19; Airlifts des camions-citernes d’oxygène d’outre-mer et transporte des fournitures médicales à Leh

L’IAF dispose d’avions de transport qui ont la capacité de transporter ces conteneurs et camions pour l’oxygène liquide.

Pour aider à faire face à la pénurie croissante d’oxygène, l’Inde a contacté des pays amis du monde entier. Des efforts sont en cours pour transporter par avion des pétroliers de grande capacité depuis Singapour, l’Allemagne et bientôt les Émirats arabes unis.

Le samedi 24 avril 2021, à 2 heures du matin, un C-17 de l’Indian Air Force (IAF) a décollé de la base aérienne Hindan pour l’aéroport international de Changi, à Singapour.

Selon le porte-parole officiel du commandant d’escadre de l’IAF Ashish Moghe, «l’avion a atterri à Singapour à 7 h 45, et après avoir chargé quatre conteneurs de réservoirs d’oxygène cryogénique, l’avion de transport partira pour l’Inde.»

“Il atterrira à la base aérienne de Panagarh, puis il déchargera ces conteneurs d’ici la soirée”, a-t-il ajouté.

Ces pétroliers contribueront à garantir un approvisionnement ininterrompu en oxygène médical à travers le pays et à réduire le temps de déplacement de la flotte de transport de l’armée de l’air indienne. Ces avions de transport transporteront des pétroliers vides d’un seul endroit pour les livrer à des sites de production d’oxygène à travers le pays.

Pourquoi l’IAF?

Dans le pays …

Selon le commandant d’escadre Moghe, «Tôt le matin, un C-17 a décollé de la base aérienne Hindon pour Pune. Il y a atterri à 10 heures du matin et est actuellement chargé de deux camions porte-conteneurs vides pour l’oxygène liquide. Une fois tout chargé, il déchargera ces conteneurs à la base aérienne de Jamnagar à 13h30. »

Selon le porte-parole officiel du ministère de la Défense, «l’hélicoptère Chinook de l’IAF a décollé de Jammu à Leh samedi matin à 8 h 30 avec une charge de 850 kg comprenant une armoire de sécurité biologique et des centrifugeuses.

«Fabriquées par le CSIR, une organisation du gouvernement central, ces machines sont données au territoire de l’Union du Ladakh et sont très importantes pour les tests COVID et également utilisées pour le stockage d’échantillons afin d’éviter la propagation du virus.» Ces machines coûtent environ un crore chacune.

