IAG perd 2 622 millions jusqu’en septembre

05/11/21 à 09:13 CET

PE

Le ‘holding’ IAG, qui comprend Iberia, British Airways (BA), Vueling et Aer Lingus, a enregistré des pertes après impôts de 2 622 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de cette année, ce qui représente une 53% de baisse par rapport aux chiffres rouges de 5 576 millions d’euros qui ont été marqués un an plus tôt en raison des restrictions de voyage découlant de la crise sanitaire de Covid-19.

Le résultat après impôts avant éléments exceptionnels est négatif de 2 775 millions d’euros, contre des pertes de 3 185 millions d’euros, comme le rapporte le groupe à la Commission nationale des marchés financiers (CNMV).

La société a précisé que Les résultats 2020 ont été retraités pour refléter le traitement des frais administratifs liés aux régimes de retraite à prestations définies du groupe, augmentant de neuf millions d’euros la perte après impôts de la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

« Il y a une reprise importante en cours et toutes les équipes des compagnies aériennes du groupe font de gros efforts pour saisir chaque opportunité. Nous continuons à capitaliser sur l’augmentation des réservations qui se produit lorsque les restrictions de voyage sont levées », a déclaré le PDG d’IAG, Luis. Gallego.

« Tous nos compagnies aériennes ont amélioré leurs performances et la perte d’exploitation du groupe a été réduite de plus de la moitié par rapport aux trimestres précédents. Au troisième trimestre, et pour la première fois depuis le début de la pandémie, notre trésorerie d’exploitation a été positive, et notre position de liquidité a atteint 12,1 milliards d’euros proforma à fin octobre, le plus haut niveau enregistré jusqu’à présent », a-t-il souligné.

« A court terme, notre objectif est d’être prêt à exploiter le maximum de capacité possible et pour qu’IAG soit à nouveau rentable en 2022. Nos équipes créent toutes les opportunités et mettent en place toutes les initiatives nécessaires pour transformer notre activité et être plus compétitif à l’avenir », a-t-il ajouté.

En ce sens, il a donné en exemple la nouvelle opération court-courrier à Gatwick, l’extension de Vueling à Paris-Orly, les vols Aer Lingus de Manchester vers les États-Unis et les Caraïbes, et le nouveau modèle de maintenance à Barcelone.