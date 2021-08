Iago Aspas, le meilleur assistant du football espagnol la saison dernière

in

08/05/2021 à 17:00 CEST

L’attaquant du Celta de Vigo Iago Aspas s’est imposé comme le meilleur assistant du football espagnol avec un total de 13 passes décisives, devant Leo Messi (11), Marcos Llorente (11), Ferreira Carrasco (10) et Toni Kroos (10). Parmi les grands championnats européens, celui de Moaña a réalisé le quatrième meilleur temps, derrière Thomas Müller (21), Filip Kostic (17), Daichi Kamada (15) et Harry Kane (14).

L’ex de Liverpool ou de Séville, qui Il n’a pas reçu d’appel de Luis Enrique pour jouer l’Euro 2020 avec l’équipe espagnole, s’est imposé comme le joueur de référence du Celta de Vigo. En plus d’être le joueur espagnol avec le plus de passes décisives, il était aussi le deuxième meilleur buteur avec 14 réalisations, juste derrière Gérard Moreno (23)..

Le Galicien a également été le deuxième meilleur joueur espagnol au classement des buts (14) et des passes décisives (13) avec un total de 27, toujours derrière Gérard Moreno (30). et devant Marcos Llorente (23), Álvaro Morata (21), Mikel Oyarzabal (19) et Carlos Soler (19).

La pierre angulaire du Celta de Vigo

Iago Aspas est une institution à Vigo. Formé dans les catégories inférieures du Celta, l’attaquant est parti pour Liverpool en 2013 en échange d’un peu plus de 10 millions d’euros, où il ne s’intégrait pas tout à fait. Après un bref passage à Séville -d’abord prêté puis transféré-, il a fini par retourner dans son pays natal et est devenu la pierre angulaire de l’équipe..

Avec la chemise bleu clair, L’attaquant a disputé un total de 380 matches officiels, ce qui le place comme le quatrième joueur avec le plus de matches joués derrière Manolo Rodríguez (533), Hugo Mallo (398) et Atilano Vecino (393). En outre, il a marqué 166 buts et distribué 50 passes décisives dans ses deux étapes dans le club galicien.