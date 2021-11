Iago Aspas prédit un grand avenir pour le « formidable » Nico Gonzalez de Barcelone

Nico Gonzalez a eu un impact considérable dans l’équipe première de Barcelone cette saison et a reçu les éloges de l’attaquant du Celta Vigo Iago Aspas.

Les deux joueurs se sont affrontés la dernière fois lors du match nul 3-3 entre les deux équipes à Balaidos en Liga.

Aspas a parlé de Nico dans une interview avec Cadena SER et pense qu’il a un très bel avenir devant lui.

« Pedri est un peu plus accompli, mais parmi les jeunes joueurs actuels, je choisirais toujours Nico. C’est le type de joueur qui brillera encore plus à l’avenir.

La star du Celta a également fait part de ses réflexions sur l’arrivée de Xavi en tant que nouvel entraîneur du Barça et ne pense pas que son manque relatif d’expérience d’entraîneur de haut niveau sera un problème.

« Son arrivée est géniale. Xavi n’a aucune expérience, et Guardiola non plus », a-t-il déclaré. « Tant qu’il est à moitié aussi bon entraîneur qu’il ne l’était en tant que joueur, que la ligue soit prête. »