IAGON organisera un IDO multiplateforme sur Tosdis.finance et Occam.fi ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Iagon, la première plateforme de big data décentralisée, a annoncé qu’elle mènera une offre initiale DEX (IDO) multiplateforme sur Tosdis.finance et Occam.fi.

L’IDO suivra le cycle de financement privé et d’amorçage récemment conclu qui a permis à la plate-forme de collecter 3,4 millions de dollars. Selon l’annonce, le prochain IDO aidera Iagon à lever 200 000 $ supplémentaires. Iagon a expliqué qu’après une sélection minutieuse, il a choisi les deux car ils avaient plus de valeur à offrir à leur écosystème.

Le Dr Navjit Dhaliwal, PDG d’Iagon, a expliqué :

« En renforçant encore notre quête d’une qualité irréprochable, nous sommes heureux de nous associer à Occam.Fi et Tosdis, que nous considérons comme des rampes de lancement prêtes à soutenir activement des projets de haute qualité, non seulement avant et pendant le lancement, mais aussi après. Nous sommes certains que l’avenir s’annonce prometteur et que ces plateformes nous aideront activement à embarquer autant de personnes que possible pour rejoindre notre voyage.

L’IDO devrait avoir lieu le 26 juillet 2021, chaque plate-forme se voyant attribuer 100 000 $ ou 2,5 millions de jetons. Pour l’IDO, le prix a été fixé à 0,04 $ par jeton IAG (le jeton natif d’Iagon), les paiements étant effectués via Ether. Tous ceux qui souhaitent[participeràl’événementontjusqu’au23juilletpourdéposerleurcandidature[toparticipateintheeventhaveuntilJuly23tomaketheirapplications

Iagon prévoit d’utiliser le financement de l’IDO, de l’amorçage et des tours de financement privés pour optimiser davantage sa plate-forme. Jusqu’à présent, le projet a attiré une grande variété d’investisseurs providentiels et Innovation Norway.

Iagon est notamment basé sur le modèle d’une plateforme en tant que service. Cela permet à la plate-forme d’utiliser un stockage inutilisé et la puissance de traitement des participants du réseau. De plus, tout cela se fait en maintenant la sécurité des fichiers et à un coût bien moindre.

De plus, le protocole d’Iagon permet à la plate-forme de transformer de grandes quantités de données en effectuant des tâches de calcul complexes, en réalisant des opérations d’apprentissage automatique et en prenant en charge l’intelligence artificielle.

Le président d’OccamFi, Mark Berger, a exprimé son enthousiasme pour le nouveau partenariat en déclarant :

«Ayant satisfait aux exigences strictes de diligence raisonnable d’OccamRazer et aux exigences de construction pour le bien de l’écosystème Cardano, l’association Occam est ravie d’accueillir Iagon sur notre plateforme. La vision d’Iagon pour une infrastructure de cloud computing véritablement décentralisée et sa quête incessante de développement de vraies solutions pour notre monde interconnecté sont étroitement alignées sur la vision et la mission plus larges de l’écosystème Cardano.

Mamoon Yousaf, Tosdis, a ajouté :

« Nous, en tant que Tosdis Finance, visons à incuber des projets de haute qualité qui apporteront de la valeur à l’ensemble de la scène crypto et blockchain. Nous appliquons un mécanisme de due diligence strict mais équitable pour sélectionner ces projets de qualité. Une fois que nous avons rencontré Iagon, nous avons immédiatement senti que ce projet était là pour rester. Les solutions qu’elle apporte et le fait qu’elle possède déjà une technologie brevetée et une équipe hautement qualifiée. De plus, le fait qu’Iagon ait déjà bénéficié du soutien supplémentaire de certains des meilleurs fonds d’investissement et d’Innovation Norway change la donne, et nous sommes ravis qu’ils aient choisi notre plateforme !