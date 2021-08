Iain Duncan Smith avertit le Royaume-Uni qu’il doit fléchir sa puissance militaire ou la Chine envahira Taïwan | Monde | Nouvelles

in

L’ancien chef conservateur a prononcé un discours passionné à la Chambre des communes lors d’un débat d’urgence sur l’Afghanistan. Sir Iain a qualifié la décision des forces américaines et britanniques de revenir d’Afghanistan à la suite du coup d’État des talibans comme une “retraite méprisable” et a averti que la décision avait “ouvert la porte aux Chinois et aux Russes”.

Le député de Chingford et Woodford Green a exhorté Boris Johnson à encourager les troupes américaines à retourner en Afghanistan pour « prendre conscience de leur engagement ».

Plus tôt, le Premier ministre avait insisté sur le fait que c’était une « illusion » de penser que la mission militaire internationale aurait pu se poursuivre sans les forces américaines.

Sir Iain a souligné que le Royaume-Uni avait le devoir de défendre la démocratie et les droits de l’homme face aux régimes oppressifs et a affirmé que Taïwan pourrait être le prochain à tomber.

S’adressant aux députés, Sir Iain a cité un avertissement émis par Hu Xijin, le rédacteur en chef du Global Times, affilié à l’État chinois, qui a affirmé que les États-Unis ne défendraient plus Taïwan.

Le député d’arrière-ban a insisté sur le fait que l’absence d’intervention en Afghanistan a envoyé un message au président chinois Xi Jinping selon lequel l’Occident ne défendra pas la démocratie.

Sir Iain a déclaré : « Le problème que j’ai maintenant est que l’Occident, qui défend la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, recule.

« Nous avons maintenant ouvert la porte aux Chinois et aux Russes, qui ont d’ailleurs gardé leurs ambassades ouvertes pendant toute la durée de cette opération au complet, avec la permission des talibans.

« Vous voyez maintenant que le ministre chinois des Affaires étrangères rencontre les talibans. Ils ont maintenant reconnu les talibans, alors de quoi avons-nous affaire ici ?

L’Armée populaire de libération de la Chine a mené des exercices de provocation par voie aérienne et maritime autour de l’île au cours des dernières années – le dernier en date ayant eu lieu mardi impliquant 16 avions de combat.

S’exprimant à la Chambre des communes, Sir Iain a souligné que le gouvernement britannique ne peut pas permettre aux États-Unis de quitter la scène mondiale pendant une décennie comme ils l’ont fait après la guerre du Vietnam.

Il a déclaré: “J’ai critiqué l’Amérique pour cela, mais je sais aussi qu’ils sont nos plus grands alliés et notre meilleur espoir de liberté, nous devons les ramener, c’est le travail du gouvernement britannique, c’est maintenant de ramener les Américains à réaliser leur engagement.”

Sir Iain a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de moyen parfait de traiter avec les talibans en Afghanistan, mais a déclaré qu’une “ruée chaotique” hors de la capitale Kaboul n’était pas la bonne chose à faire

Il a déclaré : « Le concept de démocratie et de droits de l’homme est une fleur délicate. Ce n’est pas l’état naturel ou l’être à moins que vous ne le défendiez. Et nous devons le défendre où qu’il soit.

« Oui, il y a des coûts, il y a un meilleur moyen en Afghanistan, mais ce que nous avons fait dans cette ruée chaotique, cette retraite méprisable de Kaboul est d’encourager et d’enhardir ceux qui voudraient le faire tomber.

« Je rappelle à l’Assemblée que le président [Ronald] Reagan lorsqu’il a été pressé à ce sujet, et j’espère que les États-Unis écoutent celui-ci en particulier, il a dit « la liberté n’est jamais à plus d’une génération de l’extinction – elle doit être combattue ».

«Nous, dans cette Assemblée, tenons ces libertés pour acquises. Nous devons parler. L’Amérique doit revenir. Et nous devons envoyer un signal immédiatement que nous ne devons pas céder la place aux États totalitaires de Chine et de Russie [they] ne peut pas gagner à la fin. Cet extrémisme islamique ne peut pas être trouvé un trou de culasse.

« Oui, nous voulons dire que les talibans doivent intervenir, mais que ferons-nous à ce sujet ? Maintenant, nous devons mettre des moyens derrière les mots – cette Assemblée doit faire en sorte que cela se produise. »