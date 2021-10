Iain Duncan Smith : Cinq personnes arrêtées après que l’ancien chef conservateur a été « agressé avec un cône de signalisation » | Royaume-Uni | Nouvelles

La police du Grand Manchester a déclaré que trois hommes et deux femmes avaient été arrêtés à la suite d’informations faisant état d’une agression sur Portland Street. L’incident a eu lieu à 16 heures après que Sir Iain ait assisté à un événement en marge du Brexit lors de la conférence. La police a déclaré qu’elle pensait qu’il n’y avait eu aucun blessé à la suite de l’incident.

Ils ont ajouté : “On ne pense pas qu’il y ait de blessures graves, et à la suite d’une courte poursuite à pied, trois hommes et deux femmes ont été arrêtés à ce sujet et restent en détention pour interrogatoire.

“Les enquêtes sont en cours.”

Par la suite, Sir Iain est arrivé à l’hôtel Mercure Manchester Piccadilly où il a rejoint Lord Frost pour un débat sur le Brexit.

L’ancien chef du parti conservateur a déclaré: “Je suis content d’être ici. Je peux honnêtement dire que j’ai failli ne pas être là parce que j’ai été agressé par un groupe de manifestants en chemin.”

Il a ensuite expliqué au public qu’il avait été traîné hors de l’événement pour parler à la police.

Il a ajouté: “C’est pourquoi la police m’a traîné devant la porte, j’en ai peur.

“Quoi qu’il en soit, c’est bien d’être ici – je peux vraiment le dire plus que les autres membres du panel !”

Il a été rapporté que Sir Iain avait été suivi par un groupe de manifestants alors qu’il se rendait à l’événement.

Il a affirmé que le groupe lui avait crié dessus alors qu’il marchait dans la rue.

Sir Iain a déclaré au Spectator qu’il avait été frappé à la tête par un cône de signalisation.

Il a déclaré: “Pendant une demi-seconde, j’étais sur le point de monter et de les frapper, je suis allé de l’avant et ils ont tous reculé – je les ai presque assommés, j’ai perdu mon chiffon.

“Je ne peux pas vous dire grand-chose à part qu’ils nous ont juste suivis, ont utilisé un langage abusif, nous ont attaqués et ont utilisé un cône.

“Ils criaient tout le temps, puis ils ont brisé le cône à l’arrière de ma tête et je me suis donc retourné et j’ai attrapé le cône et je les ai regardés et j’ai fait un pas vers eux et ils ont reculé.

“J’ai jeté le cône par terre, j’ai dit ‘pathétique’, je me suis retourné et je suis parti.”

Une forte présence policière a été visible lors de la conférence des conservateurs de cette année.

Dans le cadre de l’opération Protector, des policiers ont été aperçus autour de Manchester Central à la fin de la deuxième journée de la conférence.

La conférence se terminera mercredi et comportera un discours de Boris Johnson.