Iain Duncan Smith dit au Premier ministre de “prendre une participation” dans des projets nucléaires britanniques après le gel de la Chine | Sciences | Nouvelles

Des rapports ont indiqué que China General Nuclear (CGN), qui détient actuellement une participation de 20% dans la nouvelle centrale Sizewell C qui sera construite dans le Suffolk, doit être retiré du projet pour des raisons de sécurité. L’énergie nucléaire est la clé des plans du gouvernement visant à « pérenniser » les approvisionnements énergétiques du pays et à éviter d’autres chocs de prix. Selon un article du Financial Times, la participation de CGN dans la nouvelle usine de 20 milliards de livres sterling serait vendue à des investisseurs institutionnels ou même introduite en bourse.

Ils ont déclaré que, selon les plans, le gouvernement conserverait la participation jusqu’à ce qu’elle puisse être vendue à des investisseurs institutionnels.

Mais Sir Iain, l’ancien chef conservateur et coprésident de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, estime que le gouvernement devrait assumer l’investissement.

Il a déclaré à Sky: “Si rien ne nous en dit plus sur les problèmes que nous avons avec l’approvisionnement en énergie [than the recent crisis] il nous dit de manière critique que, alors que nous nous dirigeons vers le zéro net, nous devons comprendre le véritable coût de cela – et l’un des domaines dans lesquels nous devons investir est l’énergie nucléaire.

“Les gouvernements successifs ont mis de côté toutes les décisions qui nous ont laissé tout un tas de centrales électriques sur le point de fermer et pas assez d’ouverture.

“Je pense donc que quiconque souhaite investir son argent verra tout de suite que le nucléaire est le prochain producteur d’électricité et que le gouvernement prendra probablement, si nécessaire, cette participation lui-même, puis la vendra une fois qu’il aura trouvé un acheteur raisonnable.

“Mais je pense que c’est la bonne chose à faire – nous ne pouvons pas avoir des choses si importantes pour nous, qui sont vraiment stratégiques, entre les mains d’un gouvernement qui se comporte franchement de manière intolérable, intimidante et despotique.”

On dit que la Chine envisage de brouiller les pistes pour construire une nouvelle centrale nucléaire à Bradwell-on-Sea dans l’Essex, dont CGN serait entièrement propriétaire.

Le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré que “des négociations sont en cours” et qu'”aucune décision finale n’a été prise”.

Sir Iain, qui est le coprésident de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, a appelé le Royaume-Uni à annuler ce contrat en juillet.

LIRE LA SUITE: Percée de Covid en tant que patch vaccinal indolore 50 fois plus efficace que l’aiguille dans l’étude

Il a déclaré: “J’ai occupé le poste de secrétaire d’État pendant six ans et je sais à quoi ressemble un non-déni du gouvernement – ​​et c’est certainement un non-déni.”

Sir Iain, dont le groupe a fait campagne dans 21 pays pour retirer la Chine de projets d’infrastructure cruciaux, a déclaré que retirer la Chine de Bradwell ainsi que de Sizewell était “très important”.

CGN est également un investisseur minoritaire dans la première nouvelle centrale nucléaire britannique depuis une génération, Hinkley Point C dans le Somerset.

La centrale est construite par EDF, le géant français de l’énergie, mais CGN a engagé jusqu’à présent quelque 4 milliards de livres sterling.

Il est peu probable qu’il en supporte plus s’il est retiré du travail chez Sizewell et Bradwell.

A NE PAS MANQUER

L’Allemagne fait face à une crise gazière pire alors que la Grande-Bretagne déjoue Poutine [INSIGHT]

Brexit Britain gagne en tant que Blackstone pour créer 2 700 emplois au Royaume-Uni [REPORT]

L’Ukraine et la Hongrie convoquent des ambassadeurs pour le gaz russe [REVEAL]

On dit que les ministres se demandent si d’autres investisseurs seront prêts à faire de l’argent.

Parvenir à un accord à ce sujet ne sera pas facile.

Ne pas le faire était la raison pour laquelle Hitachi du Japon a d’abord suspendu, puis s’est éloigné l’année dernière des plans de construction d’une nouvelle centrale nucléaire de 20 milliards de livres sterling à Wylfa Newedd sur l’île d’Anglesey au large de la côte nord du Pays de Galles.

Sir Iain a suggéré que le gouvernement britannique devrait être prêt à investir plus d’argent si nécessaire plutôt que, comme avec CGN, de simplement opter pour l’option la moins chère.

Il a déclaré: “Hitachi aurait parfaitement accepté de faire ce projet avec nous, mais la réalité était, pour eux, que les chiffres ne correspondaient pas car le gouvernement britannique était susceptible de prendre le soumissionnaire le moins cher.

“Nous devons arrêter cela maintenant – ce que nous devons examiner, c’est le soumissionnaire le plus durable et le plus sûr pour ces stations vraiment importantes.”