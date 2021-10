IAMAI nomme Ashish Singhal et Sumit Gupta nommés coprésidents de son conseil crypto

Il incombe désormais au gouvernement et aux acteurs de créer un écosystème inclusif, a déclaré Gupta.

Le Blockchain and Crypto Assets Council (BACC), qui fait partie de l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI) IAMAI, a nommé Ashish Singhal, fondateur et PDG de CoinSwitch et Sumit Gupta, co-fondateur et PDG de CoinDCX, en tant que co- chaises. Le rôle des coprésidents favorisera l’adoption et la croissance de l’industrie de la cryptographie en Inde, tout en créant un environnement sûr pour les consommateurs. Considérablement, plus de 1,5 crore d’Indiens détiennent actuellement des actifs cryptographiques, a déclaré IAMAI dans un communiqué.

« Alors que les crypto-monnaies s’intègrent de plus en plus en Inde, l’industrie travaille en étroite collaboration avec les régulateurs et les décideurs politiques pour créer un environnement cryptographique prospère et sécurisé afin de placer l’Inde sur la carte cryptographique mondiale. Nous pensons qu’un cadre réglementaire progressif favorisera l’innovation dans les offres financières et apportera le bien-être financier à chaque Indien », a déclaré Singhal.

L’Inde se classe aujourd’hui au deuxième rang pour le pourcentage de possession de crypto-monnaie dans le monde, a noté Gupta. Selon lui, l’intérêt et la confiance dans la nouvelle classe d’actifs augmenteront à mesure que de plus en plus de gens comprendront son potentiel. Il incombe désormais au gouvernement et aux acteurs de créer un écosystème inclusif, a ajouté Gupta. «

La première étape dans cette direction consiste à renforcer la confiance autour du produit en éliminant les idées fausses et en fournissant une éducation axée sur l’utilisateur. Deuxièmement, augmentez la disponibilité des transactions de crypto-monnaie via une plate-forme transparente, sûre et sécurisée. Et plus important encore, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires et établir des réglementations cryptographiques en Inde pour protéger les meilleurs intérêts des investisseurs cryptographiques », a-t-il déclaré.

Les membres de BACC sont des échanges cryptographiques opérant en Inde et sont signataires d’un code de conduite d’autorégulation qui garantit qu’ils se conforment aux principes KYC de base et à d’autres directives réglementaires. Il a été annoncé plus tôt cette année que BAAC mettrait en place un conseil formel pour superviser la mise en œuvre d’un code de conduite d’autorégulation pour les échanges de membres.

Lire aussi : L’ASCI réélit Subhash Kamath comme président pour un deuxième mandat

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.