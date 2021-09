Ian Blackford AGAIN prévient Boris que sa «taxe conservateur» renforcera le soutien à l’indépendance écossaise | Politique | Nouvelles

Arsenal a obtenu sa première victoire de la saison alors qu’un but décousus de Pierre-Emerick Aubameyang a coulé Norwich et a allégé la pression sur Mikel Arteta. L’international gabonais a tapé dans un filet vide à la suite d’un bon travail de Nicolas Pepe, avec un contrôle VAR contre un hors-jeu en faveur des Gunners. […] More