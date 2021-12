Ian Blackford appelle Boris Johnson à démissionner après la fuite vidéo d’une soirée à Downing Street | Politique | Nouvelles

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a insisté sur le fait que le Premier ministre devait démissionner après avoir prétendument organisé une fête de Noël à Downing Street lors de restrictions accrues sur les coronavirus. Mardi, Downing Street a de nouveau insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de fête de Noël et que les règles sur les coronavirus avaient été suivies à tout moment. Le leader travailliste, Sir Keir Starmer, a également appelé M. Johnson à « être honnête et à s’excuser », ajoutant que pour les assistants « mentir et rire de ces mensonges est honteux ».

S’exprimant sur Sky News, M. Blackford a déclaré: « Boris Johnson doit démissionner. Tout le monde a suivi les règles de Covid l’année dernière.

« Les gens ont été informés par le gouvernement, par Boris Johnson de ce qu’ils devaient faire.

« J’entends des électeurs ce soir qui ont franchement honte de ce qui s’est passé ici. »

Cela survient alors que des images obtenues par ITV News montraient Mme Stratton répondant à des questions lors d’une simulation de conférence de presse le 22 décembre sur une fête de Noël à Downing Street le vendredi précédent – ​​la date du prétendu rassemblement enfreignant les règles.

Plus à venir…

M. Oldfield lui a demandé: « Je viens de voir des rapports sur Twitter selon lesquels il y avait une fête de Noël à Downing Street vendredi soir, reconnaissez-vous ces rapports? »

Mme Stratton a répondu « Je suis rentrée chez moi » avant de se demander quelle devrait être la bonne réponse.

Au cours de la répétition, filmée dans le cadre d’un plan abandonné par la suite pour que Mme Stratton dirige des points de presse télévisés, M. Oldfield l’a pressée d’obtenir une réponse.

« Le premier ministre accepterait-il d’organiser une fête de Noël ? » Il a demandé.

La police métropolitaine a confirmé que les agents examinaient la vidéo divulguée en relation avec des « violations présumées » de la réglementation sur les coronavirus.

En réponse au rapport d’ITV, un porte-parole de Downing Street a déclaré: « Il n’y a pas eu de fête de Noël. Les règles de Covid ont été respectées à tout moment. »

Plus tôt, M. Johnson a refusé de répéter l’affirmation de Downing Street selon laquelle le personnel n’avait pas organisé de fête de Noël au n ° 10 pendant les restrictions de Covid.

Le Premier ministre a plutôt insisté sur le fait qu’aucune règle n’avait été enfreinte, car le Times a rapporté que le personnel portait des pulls de fête et qu’on lui avait demandé d’apporter des cadeaux « secret Père Noël ».