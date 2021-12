Ursula von der Leyen fait le point sur la campagne de vaccination contre le Covid

M. Blackford, 60 ans, qui est député de Ross, Skye et Lochaber depuis 2015, a insisté sur le fait que Boris Johnson, 57 ans, doit « faire ce qu’il faut » et aider à garantir que les nations puissent produire le vaccin vital. Il a été demandé au Premier ministre de « cesser de bloquer » la renonciation à la propriété intellectuelle des vaccins, qui correspond au savoir-faire, à la technologie et aux matériaux nécessaires à la fabrication de vaccins et de produits thérapeutiques COVID-19.

M. Blackford n’est que le dernier d’une longue série à s’exprimer sur la libération de la renonciation à la propriété intellectuelle du vaccin, même pour une période temporaire.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les dirigeants mondiaux à garantir l’accès universel aux vaccins, produits thérapeutiques et technologies de la santé COVID-19.

M. Blackford a déclaré: «Nous ne vaincrons pas ce virus si les pays en développement sont laissés à compter uniquement sur les dons de vaccins – d’autant plus que le Royaume-Uni n’a donné que six millions sur les 100 millions promis à l’initiative Covax.

« Tous les pays doivent disposer des outils leur permettant de produire des vaccins Covid sur leur sol national et d’augmenter la production si nous voulons avoir une stratégie vaccinale mondiale vraiment efficace. Cela signifie s’assurer qu’ils ont accès aux brevets sur les vaccins.

« J’exhorte donc Boris Johnson à faire ce qu’il faut et à cesser de bloquer la renonciation à la propriété intellectuelle des vaccins – au moins temporairement – pour permettre aux pays en développement de fabriquer eux-mêmes les vaccins.

« Il s’agit d’une question de leadership mondial, et avec plus de 100 États, dont les États-Unis soutenant la proposition, il est clair que le Royaume-Uni est de plus en plus isolé en bloquant la dérogation pour soutenir l’accès aux vaccins dans le monde.

« En effet, c’est le moins que le gouvernement britannique puisse faire après avoir brutalement réduit l’aide et entravé les projets humanitaires dans le monde.

« L’émergence de la nouvelle variante Omicron nous a montré que, jusqu’à ce que nous atteignions l’égalité des vaccins, de nouvelles variantes pourraient continuer à apparaître.

« Par conséquent, il est dans l’intérêt de tous que nous partagions les brevets sur les vaccins – ce sera une étape essentielle pour vaincre le COVID-19. »

Oxfam s’est félicité des commentaires de M. Blackford et a publié une déclaration en réponse.

Jamie Livingstone, directeur d’Oxfam en Écosse, a déclaré : « Il est extrêmement important que le leader du SNP à Westminster ait répondu à notre appel, en ajoutant sa voix, au chœur croissant de ceux qui demandent une action urgente pour empêcher les sociétés pharmaceutiques de rationner artificiellement l’approvisionnement mondial en vaccins. , en tenant en otage des recettes et des technologies de vaccins vitaux.

« L’inégalité des vaccins est à la fois moralement répréhensible et elle expose les gens à travers l’Écosse à un risque supplémentaire de l’émergence de nouvelles variantes dangereuses, comme Omicron, les épidémiologistes avertissant tout le temps que personne n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous.

« Le gouvernement britannique semble de plus en plus isolé alors qu’il continue de se tenir obstinément du mauvais côté de l’histoire en choisissant de faire passer la protection des brevets et des profits des grandes sociétés pharmaceutiques avant de sauver des vies.

« Le Premier ministre doit maintenant agir : ne pas le faire serait à courte vue, voué à l’échec et honteux. »

Cependant, malgré de nombreux appels pour aider les pays à faible revenu en leur donnant la capacité de produire le vaccin, certains pays continuent de s’opposer à la renonciation aux droits de propriété intellectuelle, qui a été proposée pour la première fois à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en octobre de l’année dernière. dans une proposition coparrainée par 64 de ses membres et prétendument soutenue par de nombreux autres.

Un porte-parole du n ° 10 a réfuté les commentaires de M. Blackford dans un communiqué.

Ils ont déclaré: «Le Premier ministre a clairement indiqué que personne n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité.

« Le Royaume-Uni a été un leader mondial en garantissant que les pays en développement peuvent accéder aux vaccins, grâce à notre soutien précoce au programme Covax et à notre engagement à faire don des vaccins excédentaires.

« Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de donner 30 millions de doses d’ici la fin de cette année, et plus l’année prochaine.

« Nous avons déjà fait don de 23 millions de doses, dont 18,5 millions sont allées à Covax pour être distribuées dans les pays en développement.

« Le Royaume-Uni s’engage de manière constructive dans le débat sur la renonciation aux voyages à l’Organisation mondiale du commerce et nous restons ouverts à toutes les idées qui ont un impact positif sur la production et la distribution de vaccins. »