Ian Blackford multiplie les appels à Boris Johnson pour qu’il démissionne « Comportement inacceptable ! » | Politique | Des nouvelles

Ian Blackford a insisté pour la deuxième fois pour que Boris Johnson démissionne de son poste de Premier ministre à la suite de la défaite cuisante du parti lors des élections partielles du North Shropshire. Le chef du SNP Westminster a appelé M. Johnson à partir après que son attachée de presse d’alors, Allegra Stratton et son conseiller Ed Oldfield, ainsi que d’autres assistants, aient été filmés en train de plaisanter sur une fête » fictive » en décembre 2020. S’adressant à LBC, M. Blackford a déclaré : » Je pense que nous avons un premier ministre qui a perdu la confiance de la population.

« Personne ne parle d’élections qui ne devraient pas avoir lieu à ce stade.

« La chose raisonnable à faire pour le Premier ministre est de se retirer et le député devrait le remplacer pendant la période intérimaire.

« Je dis cela sans joie, je pense que le comportement du Premier ministre a été inacceptable et cela concerne un grand nombre de choses.

« Son comportement lors des fêtes de Noël de Covid, ce qui s’est passé lors de la rénovation de l’appartement de Downing Street. »

LIRE LA SUITE: Simon Case « se récuse » de l’enquête sur la fête de Noël

Cela survient alors qu’un ancien membre éminent du Parti conservateur d’Irlande du Nord a appelé Boris Johnson.

Alan Dunlop, ancien président des conservateurs d’Irlande du Nord, a lancé cet appel après que les libéraux-démocrates ont remporté le North Shropshire par près de 6 000 voix.

L’élection partielle a été déclenchée par la démission de l’ancien secrétaire d’État d’Irlande du Nord, Owen Paterson, après avoir enfreint les règles sur le lobbying rémunéré des députés.

M. Dunlop a démissionné du parti en octobre et a maintenant averti que ses anciens collègues devaient s’attendre à un « échec lamentable » lors des prochaines élections à l’Assemblée de Stormont en mai.

« Il y avait un décalage entre le volontaire conservateur honnête et authentique sur le terrain et l’échelon supérieur du parti.

« Le Premier ministre a laissé tomber ces gens sincères.

« Son comportement a été épouvantable et il est maintenant temps qu’il paie le prix de son mépris flagrant de ses propres règles et directives.

« Les conservateurs d’Irlande du Nord sont traités de manière honteuse sans aucune autorité pour faire campagne, promouvoir et contester, de peur de bouleverser l’approche ridicule et douce du gouvernement à l’égard d’une Assemblée et d’un exécutif dysfonctionnels.

« À cinq mois d’une élection à l’Assemblée, mon conseil à mes anciens collègues et amis est de ne pas gaspiller leur argent ou leur énergie à mener une campagne qui se terminera par un échec lamentable. »