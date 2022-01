Ian Blackford prévient que Boris Johnson ne quittera pas le n ° 10 sans se battre | Politique | Des nouvelles

Ian Blackford du SNP a appelé les députés conservateurs à chasser Boris Johnson de ses fonctions. M. Blackford a déclaré à Sky News: « N’oublions pas que c’est un homme qui a promulgué le parlement, il a fermé le parlement et a été jugé défaillant par la plus haute cour du pays, un homme qui est prêt à enfreindre les traités internationaux.

« Un homme qui place ses amis à la Chambre des Lords lorsqu’ils ont donné de grosses sommes d’argent au Parti conservateur.

« Tout le scandale de la rénovation de l’appartement de Downing Street, c’est un homme cavalier dans son approche du gouvernement.

« Je dois dire que je ne pense pas qu’il soit apte à remplir ses fonctions, je ne pense pas qu’il soit apte à être Premier ministre

Il a ajouté: « En fin de compte, cela reviendra aux députés conservateurs qu’ils connaissent à ce stade, ils reconnaissent qu’ils ne peuvent plus tolérer cet homme en tant que Premier ministre, il doit partir. Je soupçonne qu’il ne démissionnera pas. de sa propre volonté. Il doit être retiré parce que et ce n’est pas une hyperbole, c’est un homme qui est en fait une menace pour notre démocratie à cause de la façon dont elle se comporte. Il traite le gouvernement, le numéro 10 comme son jouet personnel et cela doit cesser . »

