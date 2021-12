Ian Gillan de Deep Purple explique son histoire d’amour avec le Portugal

VIOLET FONCÉ chanteur Ian Gillan a parlé au Radio Rock 106,6 radio sur son histoire d’amour avec le Portugal où il vit à temps partiel depuis plus d’une décennie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, j’ai quelques endroits dans mon cœur que j’appelle mes maisons spirituelles. Et tout a commencé avec Beyrouth, avec le Liban, dans les années 60. Et depuis j’inclurais alors le Japon, la Pologne, l’Italie, le Brésil, bien sûr, et le Portugal, qui sont très proches de moi.

« Entre les tournées, y aller toute ma vie, vraiment, tu fais une pause… C’est une situation étrange, si tu es un musicien ambulant, parce que tu pars pour une longue tournée et tu ne vois pas ta famille et quand tu arrives à la maison, vous voulez vous lever et regarder du sport à la télévision, et votre famille a tous fait ses valises et dit : ‘Bon, partons en vacances' », a-t-il expliqué. « Je revenais juste de la route. Et donc, bien sûr, je dois partir en vacances parce que c’est un moment merveilleux à partager avec sa famille. Mais cela signifie que vous n’êtes jamais vraiment à la maison et que vous êtes constamment en voyageant.

« Nous avons eu des moments fantastiques, quand nous étions plus jeunes, dans les Caraïbes ; j’y allais régulièrement – deux ou trois fois par an – entre les tournées », Gillan ajoutée. « Ma femme et ma fille avaient l’habitude de prendre l’avion et nous avions l’habitude de faire de la plongée sous-marine et de nous amuser. Ensuite, bien sûr, nous pensions acheter une place là-bas, mais c’est un long chemin pour les parents et les amis d’y aller pour un week-end . Alors nous avons commencé à regarder l’Espagne, puis nous sommes venus au Portugal. Un de mes amis m’a prêté une maison ici, puis j’ai commencé à louer et je suis tombé amoureux de l’endroit. C’est très semblable à la maison. Les Portugais ont un sens de l’humour similaire; ils aiment beaucoup rire. Et la bière est vraiment bonne. Le pain est vraiment bon. Je peux acheter une miche de pain pour 70, 80 centimes. Je peux obtenir une bière pour 80 centimes. Et en Angleterre , une bière c’est… c’est cinq livres, six euros la bière. C’est une évidence. Et bien sûr, il y a le temps, il fait beau aussi. Bref, il y a environ 15 ans, j’ai arrêté de louer et j’ai acheté une maison ici. Je passe donc la moitié de mon temps libre au Portugal et la moitié de mon temps libre dans ma maison familiale en Angleterre.

Gillan est surtout connu, bien sûr, en tant que chanteur et parolier pour le vraiment légendaire VIOLET FONCÉ mais sa carrière musicale emprunte également d’autres voies. En quittant VIOLET en 1973, Gillan formé par la suite LE GROUPE IAN GILLAN (vers fin 1975/début ’76) et le groupe s’appelait simplement GILLAN en 1978. Après un sort SABBAT NOIR, Gillan a rejoint un réuni VIOLET FONCÉ EN 1984. Il quitte brièvement le groupe en 1989 mais le rejoint quelques années plus tard et il se produit encore aujourd’hui avec eux à travers le monde.

VIOLET FONCÉle dernier effort en studio de , un album de reprises intitulé « Se tourner vers le crime », est sorti le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. Le LP contient VIOLET FONCÉles versions de grands classiques du rock et de joyaux musicaux, y compris des chansons enregistrées à l’origine par Bob Dylan, FLEETWOOD MAC, Bob Seger, CRÈME et LES OISEAUX — soigneusement choisis par chaque membre du groupe.



