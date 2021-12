Ian Gillan de Deep Purple parle des premiers jours

Pour Violet foncé chanteur Ian Gillan, le chemin difficile vers la célébrité du rock comportait des choix nutritionnels malheureux. Dans une nouvelle interview, il a déclaré au magazine MOJO qu’au début de son groupe, il « complétait mon alimentation avec des biscuits pour chiens de l’animalerie locale.

Pendant des décennies, Deep Purple a été un groupe emblématique, vénéré pour son rugissement de hard rock pionnier. Et le hurlement stratosphérique de Ian Gillan est un élément essentiel de tous leurs plus grands morceaux, que nous parlions de classiques du rock comme « Smoke on the Water », « Highway Star », « Woman from Tokyo » et « Space Truckin’, ou des tubes plus tard comme « Knockin’ at Your Backdoor ».

S’il y avait un mont Rushmore du rock’n’roll, il ne fait aucun doute que les membres de Deep Purple y auraient leurs images blasonnées. Mais comme Gillan nous le rappelle dans l’interview susmentionnée, il n’en a pas toujours été ainsi. En fait, il n’était même pas le chanteur original du groupe, et le son de leurs débuts était loin des airs qui ont rendu le groupe célèbre.

Deep Purple a commencé à la fin des années 60 avec Rod Evans au micro, et leur son était plus proche du tourbillon de l’ère psychédélique de groupes comme Vanilla Fudge que de tout ce que nous pensons être Purple aujourd’hui. Leur premier succès était une version amplifiée de 1968 de la chanson « Hush » de Joe South avec Evans en tête.

Ce n’est qu’avec le quatrième album du groupe, Deep Purple in Rock des années 1970, que Gillan est finalement monté à bord et a solidifié ce que nous connaissons maintenant comme le line-up classique de Purple. Même à ce moment-là, il a fallu quelques bonnes années à s’en sortir avant que le groupe n’atteigne vraiment le statut de superstar auquel il est inextricablement associé aujourd’hui.

« L’adversité fait partie du plaisir », a déclaré Gillan dans la même interview, revenant sur les luttes de. Ses débuts avec Deep Purple. « Vous n’y pensez pas à l’époque, mais c’est le cas. » Aussi vrai que cela puisse être, nous sommes prêts à deviner qu’il préfère ne pas revoir l’aspect diététique de ces temps difficiles.

