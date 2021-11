Ian Gillan de Deep Purple pense que la pandémie est « terminée maintenant »: « Je pense qu’elle va disparaître cet hiver »

Dans une nouvelle interview avec le Finlandais Chaoszine, VIOLET FONCÉ chanteur Ian Gillan On lui a demandé si lui et ses compagnons de groupe participeraient à des rencontres avec des fans lors de leur prochaine tournée mondiale. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai un point de vue différent là-dessus. Le reste des gars fait ces rencontres VIP. Je ne suis pas vraiment en faveur d’eux moi-même. J’aime rencontrer les fans ordinaires, pas les riches. C’est une procédure commerciale, cet élément.

« Nous devons apprendre à vivre avec cette chose », a-t-il poursuivi, faisant référence à la pandémie. « Je pense que tout le monde a entendu cela cent fois. Si nous ne rencontrions pas des gens parce que nous pensons qu’ils pourraient avoir un rhume ou la grippe ou pourraient avoir des opinions politiques avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord et qui pourraient nous infecter, nous faut arrêter de vivre, si on finit comme ça.

« Je dois, oui, bien sûr, rencontrer des gens, les embrasser, leur serrer la main, leur faire un câlin. C’est vivre, en ce qui me concerne.

« Je pense que cette pandémie est terminée maintenant, par petites parcelles », Gillan ajoutée. « Et je pense que ça va disparaître cet hiver. Je pense que ça a suivi son cours. Comme toute autre chose, il a muté suffisamment de fois pour l’affaiblir. Et je pense que nous devons juste apprendre à vivre avec, comme tant de gens l’ont fait mentionné.

« Alors, ouais, allons-y, serrons-nous la main et rock and roll. »

VIOLET FONCÉle prochain effort de studio sera un album de reprises intitulé « Se tourner vers le crime ». Dû le 26 novembre via oreilleMUSIQUE, le LP contiendra VIOLET FONCÉles versions de grands classiques du rock et de joyaux musicaux, y compris des chansons enregistrées à l’origine par Bob Dylan, FLEETWOOD MAC, Bob Seger, CRÈME et LES OISEAUX — soigneusement choisis par chaque membre du groupe.

Produit par Bob Ezrin, « Se tourner vers le crime » arrive seulement 15 mois après « Wouh! », VIOLET FONCÉLe 21e album studio de , qui a été acclamé par les critiques qui ont loué la force créative d’un groupe qui continue d’évoluer à chaque sortie, et les palmarès prestigieux (troisième consécutif n ° 1 en Allemagne, n ° 4 au Royaume-Uni et en tête des États-Unis Palmarès des albums indépendants et des albums de musique dure).



