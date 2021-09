Ian Gillan dit que les retrouvailles Deep Purple avec Ritchie Blackmore “ne seraient pas amusantes du tout”, explose les “remarques opportunistes” de David Coverdale

Ian Gillan dit qu’un VIOLET FONCÉ retrouvailles avec Ritchie Blackmore serait un “cirque” et “ce ne serait pas amusant du tout”.

Blackmore est co-fondateur de VIOLET FONCÉ et a écrit plusieurs de leurs riffs les plus mémorables, y compris “De la fumée sur l’eau”, mais il n’a plus joué avec le groupe depuis sa sortie en 1993. Steve Morse effectivement pris le relais Blackmoreen 1994 et est depuis dans le groupe depuis plus de Ritchie.

Gillan a abordé sa querelle de longue date avec Blackmore dans une nouvelle interview avec Vikram Chandrasekar de Contes de la route. On lui a demandé s’il était toujours en contact avec Ritchie et s’il y a une chance que le guitariste partage jamais la scène avec VIOLET FONCÉ de nouveau, Ian dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non. La réponse à votre question est oui, nous sommes en contact. Les tensions se sont beaucoup apaisées après que nous ayons mis la main sur nos affaires commerciales et que nous ayons tout réglé. Il y avait d’anciens managers du passé qui n’avaient pas fait les choses exactement comme vous voudriez. Je n’ai pas été payé pendant 10 ans quand j’étais avec VIOLET FONCÉ — dans les grandes années — et Dieu sait ce qui est arrivé à tout ça. Et il y avait aussi d’autres tensions. Et inutile de dire que tout était assez désagréable quand nous avons fini et Ritchie sorti. Mais nous sommes trop vieux pour ça maintenant. Nous avons tous les deux écrit des notes agréables via nos managers. je ne peux pas écrire à Ritchie ou lui téléphoner parce qu’il n’a pas de téléphone, il n’a pas d’ordinateur. Il vit dans un monde de greensleeves – il vit dans un monde médiéval, et il a des messages qui lui sont donnés et ce genre de chose. Mais il m’a envoyé des mots agréables, et je lui ai envoyé des mots agréables. Il y a encore des problèmes; il y a encore des sujets de discorde. J’ai vu beaucoup de bêtises être dites – cela ne vaut même pas la peine d’être à la hauteur – mais j’entends [former DEEP PURPLE singer] David Coverdale et d’autres parlant de ce qui s’est passé au Rock’n’roll de la renommée. Eh bien, nous étions très gentils avec tout le monde, le groupe actuel. Et nous avons invité Ritchie jouer ‘De la fumée sur l’eau’ avec nous à la cérémonie, mais il a refusé. Donc, [those] ne sont que des remarques opportunistes de la part des autres.

“Nous n’avons jamais eu d’antagonisme envers Ritchie, ” Ian clarifié. “Il a ses propres interprétations, et le reste d’entre nous a nos interprétations, donc ça ne vaut vraiment pas la peine d’être excité à ce sujet. Mais je pense que c’est probablement aussi tard dans notre carrière, et avec les choses qui avancent si agréablement pour le groupe, ce serait assez naturellement – nous en avons discuté il y a des années et des années quand on en a parlé pour la première fois – ce serait un cirque et ce serait une distraction pour tout ce que nous faisons, pour être honnête. ne fonctionne plus de cette façon.”

Blackmore suggéré précédemment que VIOLETle manager de l’avait empêché de rejoindre ses anciens camarades de groupe sur scène pendant le 2016 Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation, et il a utilisé cela comme une excuse pour ne pas assister à l’événement.

Malgré Blackmore être absent à Salle du Rocher, il a reçu plusieurs cris lors des discours d’intronisation du VIOLET FONCÉ membres présents. En outre, METALLIQUE le batteur Lars Ulrich, qui a intronisé VIOLET FONCÉ dans l’institution, loué “Ritchie putain de Blackmore” pour l’un des riffs de guitare les plus mémorables de tous les temps sur “De la fumée sur l’eau”.

À la fin de l’année dernière, Coverdale a exprimé son exaspération devant VIOLET FONCÉ pour la façon dont lui et Glenn Hugues ont été traités par leur ancien groupe avant leur Temple de la renommée du rock and roll induction. Le chanteur, qui a joué avec VIOLET FONCÉ de même que Hugues de 1973 à 1976, a déclaré : « Une fois qu’il a été annoncé que nous y étions officiellement intronisés, l’actuel VIOLET FONCÉ refusé d’y aller si Ritchie Blackmore allait être là. Et c’était, genre, 72 heures avant, quand j’étais prêt à voler avec ma famille. Et ça m’a coûté, genre, 75 000 $ [or] 85 000 $, parce que vous devez payer pour toutes les tables à l’exception de celle sur laquelle vous êtes, et j’ai fait venir ma fille d’Allemagne par avion, mon fils est sorti de l’université. C’était une affaire de famille.”

Il a poursuivi : « Soudain, Glenn Hugues et on m’a dit : ‘Eh bien, nous ne voulons pas que vous chantiez avec nous.’ Au départ, j’avais parlé à Ian [Gillan] à propos de venir et de chanter les arrière-plans de ‘De la fumée sur l’eau’, car à l’origine, ils allaient fermer le spectacle. Alors, ça a été soudainement débranché, la prise. Ils ont essayé de nous empêcher de faire des discours, et ma femme était furieuse, à part le fait qu’elle a dépensé une fortune en robes chics. [Laughs] Et j’ai dit : ‘Merde ! Personne ne va nous retenir. j’ai pris contact avec Carole, Ritchie‘s manager, et j’ai dit: ‘Dites-lui de venir avec moi. Personne ne va le toucher putain. Dis-lui de venir avec moi’ et il n’a pas voulu le faire.”

Coverdale a ajouté: “La première chose que j’ai dite quand j’étais là-haut, c’était:” Aucun de nous ne serait resté ici sans Ritchie Blackmore,’ et je me suis assuré de ce point. Steve Morse et Don Airey [current DEEP PURPLE keyboardist] étaient plus élogieux envers Glenn et moi que les autres gars. Nous nous sommes éclatés; nous avons passé un putain de bon moment. Je suis très heureux d’être qui je suis, et je viens de parler à Glenn l’autre jour à ce sujet : ‘Qu’est-ce qu’ils ont pu foutre dans le cul ?!'”