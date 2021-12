Ian Gillan se souvient des premiers jours de Deep Purple

Les années de formation de tout groupe de rock sérieux ont généralement tendance à être loin du rêve glamour que nous imaginons être. Qu’il s’agisse de dormir à l’arrière d’autocars exigus, incapables de s’offrir des hôtels confortables, ou de traîner pendant des jours avec les mêmes sous-vêtements non lavés, au début, le style de vie rock’n’roll est très enraciné dans la lutte. Pour Ian Gillan de Deep Purple, les choses allaient si mal au début de sa carrière que pendant un certain temps, il ne pouvait en fait se permettre que de manger des biscuits pour chiens.

S’adressant à MOJO à propos de cette première période, Gillan se souvient d’avoir si peu d’argent qu’il « a complété mon alimentation avec des biscuits pour chiens de l’animalerie locale ». Bien qu’il soit si pauvre, il ajoute « L’adversité fait partie du plaisir. Vous ne pensez pas que c’est le cas à l’époque, mais c’est le cas. »

En 1969, Gillan et le bassiste Roger Glover, qui ont joué ensemble dans l’épisode Six, ont remplacé le leader original de Deep Purple, Rod Evans, et le bassiste Nick Simper. Cette nouvelle formation est devenue connue sous le nom d’incarnation classique de « Mark II » de Purple, et a vu la paire avec Ritchie Blackmore, Jon Lord et Ian Paice, faire leurs débuts au Speakeasy à Londres le 10 juillet de la même année.

En repensant à ce moment charnière, Gillan déclare : « J’étais ravi, effrayé. Je me suis dit : ‘C’est ce à quoi tout cela a mené’.

Alors que le batteur Ian Paice a ajouté: « Dès que Gillan a commencé à chanter, tout avait du sens. »

La route de Deep Purple vers le statut de légende a certainement été difficile, à tel point qu’à un moment donné, le chanteur a déclaré qu’il « préférait me trancher la gorge plutôt que de chanter à nouveau avec ce groupe ». Malgré leurs nombreux hauts et bas, Gillan dit qu’il aime toujours jouer avec le groupe.

« Je ne peux pas imaginer dans un million d’années que l’un d’entre nous soit socialement proche si nous n’étions pas en violet », admet-il. « Le facteur de liaison est la musique et l’humour… Je le minimise, mais je l’adore absolument. »