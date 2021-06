Ian Hill dit que la setlist de la prochaine tournée de Judas Priest contiendra quelques « surprises »

Dans une nouvelle interview avec Sweetwater’s Nick Bowcott, fondateur JUDAS PRIEST bassiste Ian Hill a parlé des projets de tournée à venir du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il y a un festival en Grande-Bretagne appelé Stock de sang. Nous faisons celui-là en août, ce qui est génial, car nous répéterons ici de toute façon [for the American upcoming tour] – musicalement et la production, parce que l’équipement est ici, en gros. Ce sera un super show d’échauffement, une super réintroduction à tout. Ce sera le premier spectacle que nous avons fait depuis deux ans. Et puis nous renvoyons tout aux États-Unis pour commencer la partie américaine, qui commence – je pense que la première date est quelque part le 9 septembre; Je ne me souviens plus où. Nous ferons aussi une semaine environ de répétitions aux États-Unis. Et puis nous sommes en route.”

Il a poursuivi: “Les choses que nous devrions faire cette année ont été reportées à l’année prochaine, à savoir les dates européennes. Ce qui n’est pas trop compliqué, vraiment, car la plupart d’entre eux sont de toute façon des festivals, et ils se produisent tous les mêmes week-ends, si vous voyez ce que je veux dire, chaque année. Et puis après celui-là, nous n’aurons qu’à voir comment se porte le reste du monde. Nous devons encore nous rendre, évidemment, en Amérique du Sud et Japon, peut-être un autre passage aux États-Unis. Nous n’avons fait que deux étapes de toute façon. [fall 2021] Les dates américaines, pour l’instant, elles sont dedans, et elles sont solides.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait des surprises en termes de PRÊTREla setlist de la tournée à venir, colline a déclaré: “Oui, il y aura des surprises. Il y a quelques choses que nous n’avons pas jouées auparavant. Nous [will be bringing] quelques choses hors du bois aussi. Nous allons couvrir autant d’albums que possible. C’est difficile, parce que vous avez tellement d’albums ; quelque chose quelque part va devoir donner. Nous essaierons de garder quelque chose d’au moins la plupart des albums. Et oui, il y a quelques choses que nous n’avons pas encore jouées, et que nous attendons tous avec impatience.”

Plus tôt ce mois-ci, JUDAS PRIEST a annoncé le report des dates de la partie nord-américaine de sa tournée du 50e anniversaire. Produit par Pays vivant, les “50 ans de heavy metal” le trek mettra en vedette SABATON comme ouvreurs. Il débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie, et se poursuivra jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.

Septembre dernier, JUDAS PRIEST et Publications Rufus a annoncé la publication du tout premier JUDAS PRIEST livre documentant la longue histoire du groupe au cours des 50 dernières années. Titré “Judas Priest – 50 ans de heavy metal”, le livre a été réalisé par David Argent, Ross Halfin et Jayne Andrews.



