Ian Hill ne pense pas que le prochain album de Judas Priest arrivera avant 2023

JUDAS PRIEST bassiste Ian Hill a parlé à Mankato, l’émission de radio “The Five Count” du Minnesota sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Puissance de feu” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Le matériel est là. Il est temps de le consigner, en gros. Nous sommes à peu près complets jusqu’à la fin de cette année, même s’il reste un mois [off], je pense, juste avant Noël, et une partie de janvier. Et puis toute l’année prochaine, on tourne à peu près jusqu’à l’automne, au moins. Mais ensuite, nous pouvons mettre nos épaules au volant et le consigner pour de vrai. »

Demandé si PRÊTRE les fans peuvent s’attendre à ce que le prochain album arrive en 2022, colline a déclaré: “Peut-être l’année d’après – donnez-lui un peu de répit. [Laughs] Nous laisserons la poussière retomber à partir du 50e anniversaire [tour]. Mais, oui, c’est possible — c’est possible vers la fin de l’année prochaine. Mais sinon, ce sera 23”.

En mars dernier, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a confirmé que le prochain LP du groupe sera à nouveau dirigé par le “Puissance de feu” équipe de production composée du producteur britannique Andy Sneap, collaborateur de longue date Tom Allom et ingénieur Mike Exeter (SABBAT NOIR).

Plus tôt ce mois-ci, JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner a déclaré au magazine Guitar World que lui et ses camarades de groupe “ont été confrontés à des problèmes d’horaire en raison de la pandémie” et n’ont pas pu se réunir et travailler sur de nouvelles musiques. « Nous voulions garder la même dynamique que ‘Puissance de feu’ – alors que nous nous réunissions tous, avons joué les chansons en pré-production avant de les enregistrer », a-t-il déclaré. « De toute évidence, nous n’avons pas pu le faire au cours des 18 derniers mois à cause de la pandémie. Donc, nous avons une tonne de trucs écrits et une tonne de chansons presque prêtes à partir. Nous avons juste besoin de nous réunir et de commencer à les jouer ensemble et à « rogner le gras », comme ils disent. Vous avez une idée de cela lorsque vous les jouez ensemble – vous avez le sentiment de “nous avons besoin d’un peu plus ici” ou “nous devons couper ce morceau là”. Juste pour affiner ces chansons et leur donner les 20 derniers pour cent. Donc, une fois que nous sommes capables de faire cela, nous pouvons entrer dans une pièce ensemble, les jouer, couper le gras et les enregistrer, nous le ferons. Mais nous avons un tas de chansons qui sont prêtes à être utilisées et elles sonnent fantastiquement. Nous voulons juste les poser correctement et les diffuser dans le monde. Donc, je ne peux pas vous donner de date, mais dès que nous le pourrons, nous irons là-bas et commencerons à travailler là-dessus.”

JUDAS PRIESTla première tournée de l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Le trek nord-américain a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se terminera le 5 novembre à Hamilton, en Ontario, au Canada.

Le 15 octobre, JUDAS PRIEST libérera “50 ans de musique heavy metal”, un coffret gigantesque en édition limitée qui comprendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Il s’agit de la sortie la plus complète de musique inédite que le groupe ait réalisée à partir de ses vastes archives. Restauré et mixé par Tom Allom à La Cucina W8 et maîtrisé par Alex Wharton à Studios d’Abbey Road, cette version spéciale sera disponible via Sony Musique.



