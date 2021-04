Ian Holloway s’est senti fier d’être britannique après avoir assisté aux funérailles du prince Philip, mais a déclaré que “ cela a disparu ” après les nouvelles de la Super League européenne, alors que le manager vétéran claque les propriétaires “ égoïstes ” et prétend qu’une échappée d’élite “ tuerait les ligues inférieures ”

Ian Holloway a déclenché sa réaction furieuse aux nouveaux plans de la Super League européenne sur talkSPORT.

Le gaffer populaire a admis qu’il était indigné par l’échappée, car il a fustigé l’avidité et “ l’égoïsme absolu ” des propriétaires du club d’élite avec leurs plans diaboliques pour secouer le jeu.

Holloway a été attristé par la nouvelle d’une Super League européenne

Il a été annoncé dimanche que les “ six grands ” de la Premier League de Manchester United, Liverpool, Chelsea, Man City, Arsenal et Tottenham ont accepté de devenir membres fondateurs de la nouvelle ESL.

Cette décision a cependant provoqué une onde de choc dans le football mondial, l’annonce provoquant une réaction immédiate et des réactions fortes de l’UEFA, de la Premier League, de la Fédération de football et d’un certain nombre de joueurs de haut niveau.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a fustigé les «serpents» impliqués dans la formation de l’échappée et a averti que tous les joueurs impliqués seraient bannis de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe.

Des groupes de fans ont critiqué leurs propres clubs pour leur “ trahison ”, qualifiant cette décision de “ mort du football ”, bien que beaucoup – y compris le spécialiste de talkSPORT Simon Jordan – doutent que les plans se concrétisent.

Si cela se produit, Holloway a clairement indiqué qu’il ne regarderait pas.

S’adressant au Sports Breakfast, Holloway a déclaré que la nouvelle l’avait laissé dégonflé et triste après un week-end au cours duquel il se sentait fier d’être britannique après avoir assisté aux funérailles du prince Philip.

Un silence de deux minutes a été observé pour le regretté duc d’Édimbourg lors des matches en Grande-Bretagne samedi

Interrogé sur sa réaction, il a déclaré au talkSPORT Breakfast: «C’est un pur dégoût.

«J’ai passé du temps à regarder les funérailles du duc d’Édimbourg, le prince Philip, ce week-end et pour la première fois depuis longtemps j’étais vraiment fier d’être britannique… mais ce matin, cela vient de disparaître.

«Cet homme était si altruiste dans sa vie et je voulais que nous sortions de cette pandémie en nous souciant plus des autres que de nous-mêmes, mais c’est le contraire qui se produit.

«Je suis totalement indigné, absolument dégoûté de voir à quel point certaines personnes peuvent être égoïstes. Le jeu appartient aux supporters, pas aux propriétaires. Pas eux!

«Pour moi, il faut agir. Il ne suffit pas de dire «non, vous ne pouvez pas le faire». Ce n’est pas assez fort. Ils devraient être démis de leurs fonctions, ils devraient être dépouillés de leurs clubs!

«Cela ruinerait le jeu, à mon avis. Le jeu est sur la concurrence, sur l’opprimé pouvant attraper le bigwig, c’est juste de l’égoïsme pur.

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

«Et le plus gros rire, c’est que Tottenham, d’une manière ou d’une autre, a réussi à se précipiter là-dedans. Comment ont-ils réglé cela? Pourquoi est-ce que Leicester n’est pas là-dedans, alors? Rien de tout cela n’a de sens!

«Le jeu n’avait pas besoin de changer. Tout cela a commencé lorsque l’ancienne conception de la Premier League est arrivée, la Ligue anglaise de football a abandonné l’élite et c’était faux, mais c’est encore pire.

«Qu’est-ce qui ne va pas avec la Ligue des champions et devoir gagner le droit d’aller y jouer? Quel est le problème avec la configuration actuelle? Il n’y a évidemment pas assez de sécurité pour ces grosses perruques!

«Ce n’est pas ce qu’est le football et il TUERA les ligues inférieures!

Ally McCoist qualifie les projets de Super League européenne de “ embarrassants et dégoûtants ”

«Les équipes des ligues inférieures ont besoin d’aide, la plupart des clubs comptent sur les reçus de porte pour 50 pour cent de leurs revenus pour les maintenir, parce que les riches au sommet prennent l’argent et ne le renoncent pas.

«Nous devrions nous occuper des ligues inférieures de la pyramide.

«Je ne regarderais pas cette Super League européenne. Pourquoi voudriez-vous regarder cette absurdité élitiste? Ce n’est pas une vraie compétition!