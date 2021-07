Ian Mahinmi prend sa retraite | Blogdebasket

in

C’est l’été et cela signifie simplement qu’il est temps de connaître le présent et l’avenir de certains des joueurs les plus célèbres du monde du basket-ball. C’est le cas de Ian Mahinmi, le mythique pivot français qui à 34 ans met un terme à sa carrière sportive.

La course du centre de 211 centimètres de haut n’est pas une mince affaire : Le Havre, Pau-Orthez, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Indiana Pacers et Washington Wizards. Un total de 13 ans dans la meilleure ligue de basket de la planète avec des rôles plus secondaires, mais avec une importance remarquable qui atteint aujourd’hui son point final.