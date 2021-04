Ian Paice de Deep Purple et Steve Howe de Yes rejoignent la légende du hip-hop Dmx sur un nouveau single

Quiconque a suivi la carrière de DMX, l’une des voix les plus distinctives et immédiatement reconnaissables de tout le hip hop, sait qu’il fait des mouvements. De ses albums solo à succès à la fin des années 90 et au début des années 2000, à ses nombreuses apparitions invitées sur des morceaux avec Jay Z, LL Cool J, Mase, Le LOX et d’autres, pour devenir le leader de l’explosif Ruff Ryders collectif, DMX n’a jamais été du genre à se reposer longtemps au même endroit. C’est ce qui a fait de lui l’un des artistes de rap les plus excitants de cette époque ou de toute autre époque, et c’est ce qui rend sa prochaine aventure d’autant plus passionnante.

« X Moves » est le dernier single de DMX. C’est un hybride rock / hip-hop à part entière qui recrute non pas un mais trois membres du Rock and Roll Hall Of Famers: VIOLET FONCÉ le batteur Ian Paice, qui fournit le groove emboutissant de la piste, et OUI et ASIE guitariste Steve Howe, qui jette un riff pour DMX conduire. En plus, « X Moves » trouve DMX échanger des vers avec le grand PARLEMENT-FUNKADELIC maestro Bootsy Collins qui fournit également un peu de magie extraterrestre avec sa signature Space Bass. Et enfin, apportant une saveur internationale au mix, producteur / artiste allemand Jürgen Engler de MOURIR KRUPPS produit et mixé le morceau aux côtés de Registres de Cléopâtre fondateur Brian Perera, qui a coproduit. En tout, « X Moves » est une œuvre magnifique qui peut s’avérer être DMXC’est le geste le plus audacieux à ce jour.

En parlant de DMXla récente peur de la santé, Perera déclare: « De toute évidence, nous retenons tous notre souffle et prions pour que DMX s’en sort et se rétablit complètement. Comme «X se déplace» spectacles, il est toujours l’un des artistes hip-hop les plus innovants et originaux du moment. Nos cœurs vont à tous DMXla famille, les amis et les supporters de. »



