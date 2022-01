VIOLET FONCÉ‘s Ian Paice et MESHUGGAH‘s Tomas Haake sont les derniers musiciens de hard rock et de heavy metal à avoir obtenu leur nom d’anciens fossiles. Ophiopetagno Paicei et Muldaster Haakei sont deux fossiles d’ophiures éteintes récupérés dans des roches vieilles de 428 millions d’années de l’île suédoise de Gotland.

« Analyser des fossiles de la taille d’un grain de poussière et se plonger profondément dans des modèles évolutifs complexes peut être bouleversant », explique Dr Ben Thuy du Muséum d’histoire naturelle du Luxembourg, auteur principal de l’étude. « La musique de VIOLET FONCÉ et MESHUGGAH nous a vraiment aidés à nous défouler, à renouveler l’inspiration et à calmer nos esprits. »

Quant à savoir pourquoi les batteurs ont été spécifiquement choisis pour être honorés, Professeur Mats E. Eriksson de l’Université de Lund, co-auteur de l’étude, a déclaré : « Ian Paice de VIOLET FONCÉ et MESHUGGAH‘s Tomas Haake sont deux des batteurs les plus prolifiques et les plus influents de tous les temps. Dr Thuy est lui-même batteur de métal. « Pendant le temps que notre étude a été compilée, j’ai enregistré la batterie pour le prochain album du groupe de métal luxembourgeois CULPABILITÉ DES DORMEURS, donc c’était un choix évident d’honorer deux de mes idoles », a-t-il expliqué.

Les paléontologues ont également choisi d’honorer la légende de l’art en métal Joe Petagno.

« Joe a une histoire d’inclure des objets zoologiques dans ses peintures et a fourni des illustrations pour certaines de mes précédentes découvertes de fossiles », a expliqué Pr Eriksson. « Il était grand temps de nommer un fossile en son honneur. »

Petagno a déclaré à propos de son fossile : « Dans mes fantasmes les plus fous (et j’en ai beaucoup), je n’aurais jamais pensé que j’aurais un fossile qui porte mon nom et une superbe ophiure vieille de plus de 400 millions d’années. suis vraiment honoré. »

En octobre dernier, un fossile récemment découvert a été nommé d’après SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi. Drepanoistodus Iommii, une créature ressemblant à une anguille qui sillonnait les mers il y a environ 469 millions d’années, a été découverte près d’une rivière russe.

Les fossiles précédents ont été nommés d’après l’emblématique MOTÖRHEAD leader Lemmy Kilmister et légende danoise du heavy metal Roi Diamant.

« Cela me permet de combiner mes amours de longue date avec la nature/la science et la musique/l’art ! » Pr Eriksson a écrit. « Ça ne devient pas plus beau que ça à mon humble avis. »

