Dans une toute nouvelle interview avec Darren Paltrowitz, hôte de la « Paltrocast avec Darren Paltrowitz », VIOLET FONCÉ le batteur Ian Paice On lui a demandé s’il y avait déjà eu une période où lui et ses camarades de groupe s’inquiétaient de ne pas avoir une autre chanson « à succès » et de ne pas être en mesure de maintenir leur longévité. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET: pas inquiet d’avoir un hit dans le Top 40 ; s’ils arrivaient, c’était comme un bonus. Maintenant, la seule fois où nous nous sommes inquiétés, c’était vers la fin de Ritchie‘s [Blackmore, guitar] son mandat avec le groupe, car il perdait tout intérêt et les performances du groupe n’étaient pas géniales parce que vous avez besoin que tout le monde s’entraide ; vous ne pouvez pas être un passager. Et nous venons de voir le public devenir plus petit et moins impressionné, et c’était inquiétant. Et quand Ritchie décidé de partir, c’était assez traumatisant, parce que [we didn’t] savoir quoi faire alors. Et si nous n’avions pas été contraints d’aller au Japon, tout aurait pu tomber en morceaux à ce moment-là. Mais nous devions aller au Japon, avec le merveilleux Joe Satriani [filling in], et cela a prouvé qu’il y a une vie après même quelqu’un d’aussi grand que Ritchie est. Il ne voulait pas être là, mais c’était autant notre groupe que le sien. Et on s’amusait toujours. Nous avons recommencé à nous amuser quand Joe est arrivé et est devenu un cinquième membre du groupe, faisant son poids. C’était donc la lumière au bout du tunnel. »

Il a ajouté: « Tout le monde sait essayer de retrouver ces jours du début des années 70, cela n’arrivera jamais. Le monde est passé à un autre endroit et la musique s’est déplacée à un autre endroit et nous sommes des personnes différentes. Mais il s’agit d’avoir amusant. Et si vous faites en sorte que d’autres personnes en profitent avec vous, ce n’est pas un problème, c’est un bon produit final. »

Paiceles commentaires de font écho à ceux de VIOLET FONCÉ bassiste Roger Glover, qui a dit au Royaume-Uni Planète Roche dans une interview de septembre 2020 que c’était une « époque turbulente » pour lui et ses camarades de groupe quand Blackmore quitte le groupe pour la dernière fois en novembre 1993 après un concert en Finlande. « C’était une surprise pour moi quand Ritchie a remis sa convocation et a dit qu’il ne voulait plus jouer de concerts après Helsinki », a-t-il déclaré. « Et nous étions en tournée à l’époque. C’était si difficile à accepter. D’une certaine manière, nous étions déterminés à continuer, s’il voulait le faire. Joe Satriani était un remplacement temporaire, qui nous a montré comment nous pouvions exister sans Ritchie. Mais je sentais très fortement que tu ne peux pas remplacer Ritchie. Il est qui il est, et il n’y a aucun moyen de le remplacer. »

Il a poursuivi: « Si vous demandez à quelqu’un de jouer comme lui ou similaire ou quelque chose comme ça, cela aurait été une comparaison horrible. Nous avions besoin de quelque chose de différent. Et pour moi, le personnage de VIOLET a toujours été Ritchie et Jon [Lord, late PURPLE keyboardist] comme instrumentistes, et ils sont tous les deux virtuoses. Il faut donc un virtuose. Il y a des milliers de guitaristes qui peuvent jouer, mais il y en a très peu qui se démarquent comme étant très individuels et différents des autres. Et j’ai senti Steve [Morse, current PURPLE guitarist] présenté ça. Il m’a demandé quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il a dit : ‘Que veux-tu de moi ?’ J’ai dit : ‘Je veux que tu sois toi-même. Vous ne pouvez pas être dans le groupe à moins d’être vous-même, à cent pour cent. Et il a dit : ‘Alors je peux jouer n’importe quoi ?’ J’ai dit : ‘Ouais. N’importe quoi fera l’affaire. Nous vous ferons savoir si nous le voulons ou non.' »

Selon Gantier, le changement de line-up a eu un effet immédiat sur le moral du groupe.

« ‘Purpendiculaire’ était l’un des albums les plus heureux que j’aie jamais fait, parce que tout à coup, nous nous sommes retrouvés à écrire des chansons que nous n’aurions jamais pu écrire auparavant », Roger dit en se référant à VIOLET FONCÉpremier LP avec Morse.

Blackmore est co-fondateur de VIOLET FONCÉ et a écrit plusieurs de leurs riffs les plus mémorables, y compris « De la fumée sur l’eau », mais il n’a plus joué avec le groupe depuis son départ en 1993.

Blackmore suggéré précédemment que VIOLETle manager de l’avait empêché de rejoindre ses anciens camarades de groupe sur scène pendant le 2016 Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation, et il a utilisé cela comme une excuse pour ne pas assister à l’événement.

Malgré Blackmore être absent à Salle du Rocher, il a reçu plusieurs cris lors des discours d’intronisation du VIOLET FONCÉ membres présents. En outre, METALLIQUE le batteur Lars Ulrich, qui a intronisé VIOLET FONCÉ dans l’institution, loué « Ritchie putain de Blackmore » pour l’un des riffs de guitare les plus mémorables de tous les temps sur « De la fumée sur l’eau ».

VIOLET FONCÉLe prochain effort de studio sera un album de reprises intitulé « Se tourner vers le crime ». Dû le 26 novembre via oreilleMUSIQUE, le LP contiendra VIOLET FONCÉles versions de grands classiques du rock et de joyaux musicaux, y compris des chansons enregistrées à l’origine par Bob Dylan, FLEETWOOD MAC, Bob Seger, CRÈME et LES OISEAUX — soigneusement choisis par chaque membre du groupe.