Ian Poulter et Rory McIlroy se sont humiliés à la Ryder Cup alors que l’équipe américaine prend rapidement la tête après un début choquant pour les talismen européens

Ian Poulter et Rory McIlroy ont connu un terrible début de Ryder Cup cette année avec une lourde défaite face à Patrick Cantlay et Xander Schauffele.

Envoyés en dernier comme l’un des couples les plus solides d’Europe, les deux Britanniques livrent traditionnellement la marchandise lorsqu’ils sont assemblés dans ce format.

.

Les hommes vedettes d’Europe étaient décevants

.

C’était une terrible ouverture neuf

Cependant, McIlroy et Poulter ont subi une humiliation totale à un moment donné vendredi matin, perdant tous leurs cinq premiers trous.

L’expérience et le talent ont déserté la paire alors que Cantlay et Schauffele, deux des joueurs les plus en forme du jeu, ont tourné la vis pour les États-Unis.

Ils ont menacé de terminer le match avec une avance embarrassante, l’équipe européenne ayant du mal à faire quoi que ce soit sur les greens.

Cependant, McIlroy et Poulter ont fait preuve de caractère pour susciter de minces espoirs de retour, le ramenant à trois avec sept à jouer.

.

Les Américains se sont tournés vers le style

Les Américains ont cependant refusé de lâcher prise et ont clôturé le match avec des victoires consécutives les 15 et 16.

Cela a aidé les États-Unis à prendre une avance de 3-1 après la séance du matin, Jon Rahm et Sergio Garcia remportant le seul point des visiteurs en battant Jordan Spieth et Justin Thomas.

Collin Morikawa et Dustin Johnson ont vaincu Paul Casey et Viktor Hovland, tandis que Lee Westwood et Matt Fitzpatrick ont ​​été battus par Brooks Koepka et Daniel Berger.

McIlroy n’a pas raté une seule séance pour l’Europe depuis 2010 – et le capitaine Padraig Harrington a gardé confiance en son homme vedette en l’envoyant avec Shane Lowry pour les quatre balles de l’après-midi.