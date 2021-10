Ian Samuel : Le mandat du juge Scalia dans une « minorité » sur des questions clés montre l’importance de se tenir debout par principe

La persistance du regretté juge de la Cour suprême Antonin Scalia à défendre ses principes lorsqu’il s’agissait de questions comme Roe v. Wade, où il était minoritaire sur le banc, n’a pas servi à rien, mais a plutôt aidé la génération actuelle de juges textualistes à avoir une jurisprudence et D’autres écrits à étudier et avec lesquels s’engager, l’ancien légiste Ian Samuel a dit à Tucker Carlson sur le dernier “Tucker Carlson Today” sur Fox Nation.

Samuel, qui s’est décrit comme un « socialiste catholique américain », a déclaré à Carlson que Scalia était un géant pendant son mandat et qu’en même temps, il traitait tous ses employés et employés comme s’ils faisaient néanmoins partie de sa famille.

Il a déclaré que l’héritage de Scalia sera conjointement un héritage de compassion pour ses collègues juristes et pour sa jurisprudence solide sur des questions qu’il jugeait importantes de plaider.

Carlson a fait remarquer à Samuel que les décisions écrites de Scalia comportaient souvent de la prose « accessible aux non-experts » et aux profanes, plutôt que simplement d’autres juristes diplômés en droit et autres.

En ce qui concerne ses positions minoritaires sur des affaires comme Roe et d’autres, Samuel a déclaré que le natif de Trenton, dans le New Jersey, comprenait cela, mais que rester inébranlable dans son analyse permettait à des juges comme son éventuel successeur, le juge Neil Gorsuch, d’avoir une jurisprudence à examiner.

« Scalia a passé le plus clair de son temps à la Cour suprême à comprendre qu’il allait être en minorité pour beaucoup de choses qui l’intéressaient, a déclaré Samuel.

« Ainsi, par exemple, il n’a jamais eu la majorité au tribunal pour ses opinions sur l’avortement, par exemple, qu’il a passé tout le temps devant le tribunal en pensant que Roe v. Wade et Planned Parenthood contre Casey sont comme des erreurs que le tribunal n’aurait jamais dû commettre. erré dans. “

“Mais il a compris, vous savez, surtout à la fin – écoutez, je n’aurai pas la majorité sur ce tribunal pour ces points de vue. Alors pour qui j’écris? J’écris pour les recueils de cas et les étudiants qui vont grandir en lisant les trucs que j’essaie de leur faire croire, parce qu’un jour ces gens seront eux-mêmes juges de la Cour suprême. “

La juge actuelle Amy Coney Barrett, qui a succédé à Ruth Bader Ginsburg, nommée par Clinton, est la plus étroitement liée à Scalia. Le juriste de l’Indiana, comme Samuel, était également clerc pour le défunt juge.

“Il y a une génération de juges fédéraux que Trump a nommés qui ont tous grandi en lisant ces dissidences de Scalia et qui les ont trouvées convaincantes”, a ajouté Samuel. “Et donc il a joué une sorte de long jeu, où c’est comme – ‘vous savez, je pourrais perdre en ce moment, mais il viendra un autre jour et j’écris pour les gens qui seront ici plus tard, peut-être longtemps après que je sois parti’.”

Samuel a en outre commenté comment Scalia, peu importe à quel point il est devenu une figure très respectée et très médiatisée, ne s’est jamais éloigné de montrer le respect à ses subordonnés :

“Quand je l’ai connu, c’était un homme plus âgé. Et il a toujours décrit ses assistants juridiques comme étant comme ses nièces et neveux, ce qui était – je pense que c’était une description touchante d’un enfant unique, parce qu’il n’en avait pas. nièces et neveux”, a-t-il déclaré.

“C’était un patron très, très gentil, comme un patron dur, mais … la façon dont il traitait les gens qui travaillaient pour lui m’a donné une intolérance permanente pour [mean] patrons.”

