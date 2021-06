Ian Somerhalder de The Vampire Diaries révèle à quel point un autre acteur est venu jouer Damon Salvatore

C’est la version courte et douce de la façon dont Ian Somerhalder est entré dans le rôle de Damon Salvatore dans The Vampire Diaries, mais c’était en fait beaucoup plus lié au fil que cela. Comme les co-créateurs Julie Plec et Kevin Williamson l’ont dit à EW dans une histoire orale du pilote, Somerhalder “le soufflait”. Et apparemment, Somerhalder l’a encore fait exploser lors de ce test final, malgré ce qu’il dit maintenant. Un autre acteur a été préféré, mais Williamson a affirmé qu’il avait menacé de s’éloigner de la série si Somerhalder n’était pas Damon Salvatore. Plec et Peter Roth, président de Warner Brothers Television, ont finalement décidé de soutenir sa campagne en faveur de Somerhalder.