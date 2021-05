Contrairement à Stefan, cependant, l’univers de The Vampire Diaries perdure. Legacies, diffusé sur The CW, raconte l’histoire de Hope Mikaelson, la fille de Klaus et Hailey. Son personnage est originaire de The Originals (voyez ce que j’ai fait là-bas?), Un spin-off précédent de The Vampire Diaries. Legacies suit Hope à l’adolescence et présente plusieurs personnages introduits dans The Vampire Diaries, notamment Alaric, Lizzie et Josie.