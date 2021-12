Ian Williams sur « Désorientation : être noir dans le monde »

Sur l’étagère

Désorientation : être noir dans le monde

Par Ian Williams

Chaque fois que Ian Williams se dirige vers sa voiture, le romancier et poète s’assure d’avoir ses clés à portée de main, déverrouillant à plusieurs reprises la porte à distance avec la télécommande. Ceci, note Williams dans « Désorientation », sa collection d’essais sur la race et le bilan souvent négligé du racisme persistant, est simplement ce qu’un homme noir doit faire pour ne pas être pris pour un voleur.

« Le pire serait d’atteindre la porte sans être préparé, en cherchant mes clés pendant que les Blancs me regardent avec méfiance par-dessus leurs épaules », écrit Williams. Au cours d’une récente interview vidéo, il a donné un exemple concret : deux nuits plus tôt, dans un parking de Home Depot, « je me suis mis derrière cette autre personne pour ne pas avoir l’impression que je la traquais jusqu’à sa voiture ».

Né à Trinidad et élevé en grande partie au Canada, où il vit toujours, Williams est réfléchi et provocateur dans ses écrits, mais loin d’être un polémiste cracheur de feu. Il est aussi heureux (peut-être plus heureux) de passer une demi-heure à discuter de tennis qu’il explique les dommages psychologiques et émotionnels de devoir constamment négocier. passage sûr dans un monde blanc.

« Désorientation » ne plonge pas profondément dans des événements comme le meurtre de George Floyd (bien qu’ils aient contribué à inspirer le livre), se concentrant plutôt sur les traumatismes quotidiens qui s’imposent aux Noirs, et pas seulement aux États-Unis mais dans tous les Blancs. culture dominée. En fait, Williams craint que la violence qui fait les gros titres contre des personnes comme Floyd ou Ahmaud Arbery permette aux Blancs de minimiser l’impact, disons, d’un professeur moqué par des étudiants blancs ou d’un homme arrêté – et humilié – par la police sans blessure physique .

«Je veux démystifier le sensationnalisme et dire qu’il y a des degrés au racisme – et cela se produit à différents niveaux, pas seulement de la manière qui intéresse les médias», dit-il. « Il y a un gros travail à faire au niveau de l’activisme national mais il y a aussi du travail à faire à la table de la cuisine. » Son interview avec The Times a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Qu’est-ce qui vous a fait basculer, en tant qu’écrivain de fiction et de poésie, vers ces essais ?

Je vivais à Vancouver l’année dernière, je travaillais sur un roman et je progressais bien. Mais la pandémie [took] tenir, et il y avait tous ces incendies, où il y avait tellement de fumée que vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres. Et puis, bien sûr, le mouvement de justice sociale autour du meurtre des Noirs. J’avais vraiment l’impression que le monde touchait à sa fin et je me suis dit : « S’il y a un livre de plus que je dois écrire dans ma vie, serait-ce ce roman ? » Non. J’avais été assez silencieux pendant longtemps, et il n’était plus temps d’être silencieux-slash-« bon ». Il était temps d’être honnête.

Était-ce un défi pour vous?

Je ne me considère pas comme une personne politique ; Je ne mène pas le défilé en termes d’activisme. J’aborde cela en tant qu’écrivain littéraire. Les Noirs sont souvent perçus soit comme quelqu’un de calme et de bon qui ne bouge pas – les gens vous complimentent et disent que vous avez l’air blanc – ou vous êtes un activiste bruyant et en colère et les gens ne peuvent pas vous parler. Ni l’un ni l’autre ne me convient. Le premier essai du livre traite de la prise de conscience raciale et politique, essayant de trouver où vous en êtes. Je veux que le très grand intermédiaire trouve des moyens de parler de ses expériences.

Vous écrivez : « Ce n’est pas que je trouve la race dans tout, mais cette race me trouve. Tant de Blancs se plaignent que les gens de couleur font beaucoup de petites choses. Est-il possible de s’ouvrir l’esprit au bilan des micro-agressions conjuguées au racisme systémique ?

Tout le monde ne veut pas traiter. Il y a une attitude défensive automatique à l’idée que les Blancs soient mauvais et que les Noirs soient victimisés. La question semble être : « Qu’allez-vous faire pour compenser les choses horribles que vous avez faites en tant que Blancs ? » Qui veut en faire partie ?

Je ne donne en aucun cas un laissez-passer aux Blancs, mais sur le plan humain, qui veut entrer dans un espace intellectuel où vous êtes considéré comme un faux et un ennemi ? C’est cet effacement des nuances que les gens rejettent. Ils pensent : « Je ne suis pas méchant, alors tout va bien, les lois sont là pour protéger tout le monde, alors pourquoi faites-vous une si grosse affaire à ce sujet ? Avec ce livre, ma question pour eux est : « De quoi avez-vous peur ? Ne me donnez pas de platitudes. Selon vous, qu’est-ce qui est injuste dans la façon dont nous procédons ?

Lorsque vous écrivez « la désorientation bloque l’élan de votre vie », est-ce la douleur de chaque affront individuel ou l’idée que, comme vous le dites, vous devez enfiler une armure chaque jour pour vous préparer à la suivante ?

C’est l’accumulation au cours d’une vie. J’ai 42 ans et c’est très différent de 22, quand il y avait encore de la résilience et de la flottabilité. Maintenant, je ressens l’usure que mes parents et d’autres Noirs ont ressentie lorsqu’ils ont atteint cet âge.

Je suis épuisé car je dois constamment mettre une armure pour me défendre. C’est ce mouvement désorientant – la préparation puis la récupération – qui ajoute une couche supplémentaire au simple fait de vivre.

Votre nièce et votre neveu sont biraciaux. Cela rend-il plus difficile pour les autres de les stéréotyper ?

S’ils peuvent rester dans cet espace intermédiaire et refuser de se déplacer d’un côté ou de l’autre, alors cela aidera. J’ai tendance à garder espoir, mais je pense aussi que le racisme va simplement trouver de nouvelles formes. Ma nièce et mon neveu n’auront pas à faire face aux irritations auxquelles j’ai été confronté car ils sont d’une génération qui ne supporte pas ça. Mais je pense qu’il y aura d’autres fondements racistes qui apparaîtront différemment.

Vous rencontrez rarement d’autres professeurs de couleur lorsque vous enseignez. Dans quelle mesure cela aiderait-il à changer les attitudes s’il y avait une plus grande diversité dans l’éducation ?

Je pense que certains parents seraient nerveux dans une classe entièrement blanche s’il y avait un enseignant noir. Il y aurait un parti pris inconscient, une nervosité à se demander si elle est aussi intelligente et qualifiée que les autres professeurs. Mais je pense que ce serait merveilleux et je pense qu’il est essentiel de voir des personnes de couleur dans divers rôles dans la société. C’est particulièrement vrai dans ces moments de formation à l’école primaire où vous passez une année avec un enseignant et créez des liens avec lui.

Quand quelque chose se passe dans le monde, avoir un professeur noir, latino ou asiatique devant la salle qui dit : « Aujourd’hui, nous n’allons pas faire notre leçon de mathématiques parce que nous devons parler de quelque chose » est plus profond que n’importe quel livre et restera avec les enfants quand ils vieilliront.