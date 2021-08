Ian Wright affirme qu’Arsenal, 26 ans, n’a pas dépassé le joueur de Brentford “une seule fois”

in

Photo de JOSE JORDAN/. via .

Ian Wright a déclaré à Premier League Productions que Nicolas Pepe n’avait pas dépassé “une seule fois” son homologue de Brentford vendredi lors de la défaite 2-0 d’Arsenal.

Le joueur de 26 ans affrontait Rico Henry avant-gardiste sur le flanc droit, mais tout comme de nombreux joueurs d’Arsenal ce soir-là, ils ont eu du mal à performer.

Ce fut un début inquiétant pour Pepe, Mikel Arteta et de nombreux joueurs d’Arsenal qui ont été confortablement battus par l’équipe nouvellement promue.

Wright a déclaré qu’il pensait que Kieran Tierney était « toujours notre meilleur joueur » ce soir-là, mais le manque de jeu avant-gardiste doit être corrigé.

“Pepe, je ne pense pas qu’il ait dépassé son homme une seule fois ce soir”, a déclaré Wright. «Emile Smith Rowe était serré quand il a reçu le ballon.

“Quand Saka est entré en jeu, Kieran Tierney est toujours pour moi notre meilleur joueur, nous avons commencé à créer plus d’occasions.

«Mais, à part ça, nous n’avons pas réussi à le faire passer par eux. Nous devions passer au travers des lignes, afin de pouvoir vraiment les engager.

“C’est là que nous devons faire un changement massif à un moment donné de la saison.”

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Arsenal peut pointer du doigt Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette manquant, mais c’était contre une équipe de Brentford très inexpérimentée.

La saison dernière, Arteta a bien réussi à survivre à cette campagne redoutée compte tenu de ce que l’équipe du nord de Londres a produit pendant la période hivernale, puis de se faire éliminer par Unai Emery en Ligue Europa.

Avec la foule de retour dans le sol, les fans d’Arsenal ne toléreront pas cela plus longtemps et ce match contre Chelsea la semaine prochaine pourrait être difficile pour les joueurs.

S’ils montrent des aperçus de cette même performance contre les champions d’Europe, ils les réduiront en lambeaux.

