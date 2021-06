Ian Wright claque Gareth Southgate pour le «meilleur joueur» de l’Angleterre contre l’Écosse

L’Angleterre de Gareth Southage a réussi un match nul et décevant contre l’Écosse à Wembley (Photo: .)

Ian Wright s’est rendu en Angleterre pour une démonstration «embarrassante» lors de leur match nul et vierge contre l’Écosse à Wembley et a remis en question la décision de Gareth Southgate de remplacer Phil Foden au milieu de la seconde mi-temps.

Les Three Lions étaient les favoris écrasants pour tirer parti de la victoire du week-end dernier contre la Croatie, mais étaient les deuxièmes meilleurs pour une grande partie d’un concours dont l’Écosse est sortie avec un énorme crédit.

Le meneur de jeu de Manchester City, Foden, a été l’un des rares joueurs anglais à émerger avec un quelconque crédit et il y a eu des huées audibles lorsque le jeune a été retiré et remplacé par Jack Grealish.



Le capitaine anglais Harry Kane a été renvoyé contre l’Écosse (Photo: .)

Une grande partie de l’attention après le match était centrée sur la décision de Southgate de retirer le skipper Kane, qui avait de nouveau l’air de mauvaise humeur, mais Wright était beaucoup plus préoccupé par le remplacement de Foden et se demandait pourquoi Jadon Sancho était à nouveau laissé sur le banc.

Il a déclaré à ITV: “Je pense qu’il est évident de voir qu’il (Kane) ne fait pas de son mieux, soyons justes. Vous regardez les occasions créées, Reece James entrant dans l’équipe, l’un des meilleurs centres de son poste mais pratiquement aucun centre. Pas assez de balles dans le dernier tiers pour que les gens puissent jouer.



La décision de remplacer Phil Foden a été huée par une partie des fans anglais (Photo: .)

— Pourquoi a-t-il emmené Foden ? Il n’y a aucune chance que Phil Foden quitte le terrain aujourd’hui. C’est très décevant à voir.

« Vous avez quelqu’un comme Jadon Sancho sur le banc, 16 buts et 20 passes décisives ne parviennent même pas lorsque nous devons créer.

« Nous pouvons parler de Harry Kane et des chances qu’il aurait pu avoir ou du nombre de touches qu’il n’a pas eues, mais en même temps en avons-nous vraiment créé assez ? »

“Nous sommes censés être une équipe qui est l’une des favorites à gagner, mais j’étais gêné aujourd’hui.”

