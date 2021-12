Ian Wright déconcerté par le duo de Leeds hier

Photo de Naomi Baker/.

Ian Wright a critiqué le duo de Leeds United Adam Forshaw et Cody Drameh pour avoir » regardé le ballon » lors de leur défaite 4-1 contre Arsenal à Elland Road samedi, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (18/12/21 à 18h28) .

L’ancien attaquant a remis en cause la défense des deux joueurs, qui faisaient partie d’une équipe de Leeds qui était partout hier.

Après avoir concédé sept buts à Manchester City la dernière fois, la dernière chose dont Leeds avait besoin était un autre affichage inquiétant d’un point de vue défensif.

Ils ont un certain nombre de joueurs clés blessés et, en vérité, cela leur fait plus mal que la plupart à cause de la petite équipe avec laquelle Marcelo Bielsa aime travailler.

Mais Arsenal, en particulier Gabriel Martinelli, s’est déchaîné contre eux et Wright n’a pas été impressionné par la façon dont ils ont défendu ces trois premiers buts.

« Même ces options pour Leeds », a déclaré Wright. «Ils sont tous allés au-delà du gars avec le ballon (Martinelli). Il a trois hommes qui le poursuivent.

« Vous avez l’arrière droit, le numéro 37, Drameh, il surveille le ballon. Il n’a pas besoin de quitter Martinelli parce que vous avez déjà Raphinha.

«Vous avez Koch, qui essaie de faire face à Lacazette, il a donc laissé un espace énorme au milieu. Et c’est un pur bonheur pour Martinelli.

« Forshaw l’a eu (Saka). Je ne sais pas où est-il allé. Il regarde littéralement la balle, puis regarde Odegaard, qui est maintenant dans les océans de l’espace. Saka est parti, il a dépassé Dallas. C’est alors une affaire de peuvent-ils l’achever? En fin de compte, il peut.

Il sera intéressant de voir ce que Leeds fera sur le marché des transferts de janvier, car Bielsa doit sortir de sa zone de confort.

C’est toujours son chemin ou l’autoroute, mais il doit aider ce jeune Leeds blessé par les blessures en renforçant l’équipe.

Les goûts de Newcastle, qui sont actuellement assis dans la zone de relégation, voudront se jeter sur des équipes comme Leeds et il est évident qu’ils dépenseront de l’argent.

Ce que les Blancs font ou ne font pas pendant le mercato d’hiver pourrait bien s’avérer crucial dans leur quête pour rester dans la première division anglaise.

