Ian Wright défend Arsenal après les critiques du patron de Watford Claudio Ranieri

Emile Smith Rowe a marqué le seul but du match alors qu’Arsenal battait Watford (Photo: .)

Un Claudio Ranieri en colère a accusé les joueurs d’Arsenal de manquer de respect pour ne pas avoir rendu le ballon à Watford dans la préparation du but gagnant d’Emile Smith Rowe – mais Ian Wright pense que le manager cherchait simplement une « excuse ».

Danny Rose avait initialement mis le ballon hors du jeu pour que son coéquipier de Watford, Ozan Tufan, reçoive un traitement, le score étant vierge dix minutes après le début de la seconde mi-temps aux Emirats.

Cependant, plutôt que de donner la possession aux visiteurs, Arsenal a joué à partir de la remise en jeu qui en a résulté et a réussi à sortir de l’impasse grâce à Emile Smith Rowe, qui a marqué lors de son troisième match consécutif de Premier League.

Juraj Kucka a été expulsé pour une deuxième infraction à réserver à la mort et les Gunners ont tenu bon pour obtenir les trois points, mais une grande partie de la discussion d’après-match a porté sur l’incident controversé avant la frappe décisive de Smith Rowe à la 56e minute.

« Nous avons sorti le ballon et tout le monde s’attendait à ce qu’Arsenal rende le ballon », a déclaré Ranieri furieux à Sky Sports peu après le coup de sifflet final.

‘[Moussa] Sissoko et Rose ont dit: « Donnez-nous le ballon, nous avons sorti le ballon, il y avait un joueur blessé ». Après cela, c’était très étrange.

‘Il y avait un centre, Kiko Femenia a frappé le ballon avec la tête, [Ismaila] Sarr a pris le ballon, à mon avis il y a une grosse faute, mais il ne s’est rien passé et puis ils ont marqué le but. C’était très, très étrange.

‘Notre relation [with Mikel Arteta] est très bien, je lui ai dit qu’il n’y a pas de respect quand on sort le ballon. J’ai dit qu’il n’y a pas de respect dans cette action, juste ça.

« La performance était bonne. Bien sûr, en seconde période après le but, Arsenal avait plus d’espace. Nous avons eu des chances de faire match nul jusqu’à la fin, mes joueurs étaient sur le terrain en train d’essayer de faire match nul.’

Ranieri était engagé Arsenal a refusé de rendre le ballon à Watford (Photo: .)

Arteta pensait que ses joueurs étaient justifiés de refuser de mettre le ballon hors du jeu et la légende d’Arsenal Wright a accepté, accusant l’entraîneur-chef de Watford de « pinailler ».

« Il n’y a rien de mal avec lui au final », a déclaré l’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre à Premier League Productions.

« Je suis désolé et les gens diront que je suis partial parce que c’est Arsenal, mais s’il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vous restez à terre et faites ce que vous faites normalement. Regardez jusqu’où c’est allé.

«Je pense avoir vu Ranieri se plaindre et c’est juste pinailler parce que je ne pense pas qu’ils devraient rendre ce ballon.

« Il n’y a rien de mal avec le joueur. S’il y a quelque chose qui ne va pas, restez en bas et suivez les protocoles.

«Mais il n’y a rien de mal avec lui. Il s’est relevé et ils ont eu trois ou quatre occasions d’effacer cela, donc je pense que c’est juste Ranieiri qui cherche vraiment une excuse.

Arsenal a prolongé son invincibilité à dix matches toutes compétitions confondues avec sa victoire acharnée contre les Hornets.

Le club du nord de Londres occupe la cinquième place du classement et espère exercer une pression supplémentaire sur ses quatre premiers rivaux lorsqu’ils se rendront à Liverpool après la pause internationale.



