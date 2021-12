Ian Wright dit qu’Arsenal, 22 ans, « doit faire plus »

Photo de Visionhaus/.

S’exprimant sur le podcast Wrighty’s House, Ian Wright a discuté de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal et il a mentionné Eddie Nketiah.

Aubameyang a été démis de ses fonctions de capitaine et exclu de l’équipe pendant une courte période.

Wright espère que l’attaquant sera de retour dans l’équipe le plus tôt possible car il n’a apparemment pas beaucoup confiance dans les autres options numéro neuf des Gunners.

En effet, Wright dit que Nketiah doit faire plus pour les Gunners, alors qu’il a également un petit problème avec la sortie d’Alexandre Lacazette.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

BridTV

7097

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

915906

915906

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Nketiah ?

Wright disséquait la situation de l’attaquant à Arsenal et il a commencé à parler de Nketiah.

«J’espère que ce ne sera pas l’un de ceux où il est dans le froid. Parce que, comme je le dis, Eddie Nketiah, il doit en faire plus. Laca, ce but qu’il a marqué l’autre jour qui n’était que son sixième tir cadré toute la saison, son sixième, et puis vous avez Aubameyang qui est l’un de nos meilleurs buteurs en ce qui concerne la vitesse à laquelle il marque lorsque des occasions sont créées, donc il Cela n’a pas de sens pour moi qu’il soit ostracisé pendant une longue période », a déclaré Wright.

Photo de Naomi Baker/.

Doit faire plus

Wright est sur place à propos de Nketiah.

L’attaquant a tant promis depuis si longtemps, mais c’est un joueur qui fête ses 23 ans à la fin de la saison.

Oui, il est jeune et il a de la place pour grandir, mais quand vous regardez l’impact qu’il a eu à Arsenal par rapport à des joueurs comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, il est clair qu’il ne progresse pas de la même manière.

Toute cette débâcle d’Aubameyang pourrait être une chance pour Nketiah de revendiquer vraiment Arsenal, mais il doit commencer à montrer ce qu’il peut faire s’il veut faire sensation dans le nord de Londres.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Dans d’autres nouvelles, » Soit tu l’aimes, soit tu le détestes « : talkSPORT Pundit dit que la cible des Spurs est » comme la marmite «