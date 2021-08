Ian Wright dit que les Reds devraient signer un objectif «sensationnel» d’Arsenal

Photo de Mike Hewitt/.

S’exprimant sur le podcast Wrighty’s House, Ian Wright a exhorté Liverpool à signer Yves Bisouma, cible d’Arsenal.

Le milieu de terrain de Brighton est un joueur qui aurait été sondé par les Reds dans le passé, tandis qu’Arsenal a également été lié à un transfert pour le Malien cet été.

Bissouma a réalisé une autre performance stellaire pour Brighton ce week-end contre Watford, et Wright pense qu’il convient parfaitement à la tenue d’Anfield.

Chaque vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde des moins de 20 ans : où en sont-ils maintenant ?

BridTV

4463

Chaque vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde des moins de 20 ans : où en sont-ils maintenant ?

850927

850927

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit?

Wright était lyrique à propos de Bissouma.

«Yves Bissouma à Brighton pour moi, c’est un Ryan sensationnel. Vous le regardez cette semaine et ses chiffres, il a eu huit récupérations de balles, deux prises, cinq plaqués sur six, cinq interceptions. Regardez ses faits saillants, c’est un six exceptionnel, un huit exceptionnel et un dix exceptionnel. Il joue tous ces rôles », a déclaré Wright.

« Il est absolument génial. Je pense qu’il est fait sur mesure pour Liverpool. Ce qu’ils voulaient de Naby Keita, c’est exactement ce que Bissouma peut faire pour eux. S’ils peuvent l’avoir, ça recommence pour Liverpool.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Remplacement parfait de Wijnaldum

Bissouma pourrait être le remplaçant de Georginio Wijnaldum que Liverpool attendait.

L’as de Brighton est un joueur prêt à passer au plus haut niveau et, comme le dit Wright, il est exactement le type de joueur dont Liverpool a besoin.

Le milieu de terrain des Reds est très équilibré, mais ils ont besoin d’un joueur comme Bissouma qui puisse être un vrai joueur box-to-box.

Le journaliste Neil Jones a récemment nommé Bissouma comme le joueur qu’il pense que Liverpool est le plus susceptible de signer cet été, donc cela pourrait très bien être une situation à surveiller.

Photo de Mike Hewitt/.

Dans d’autres nouvelles, “Je ne peux pas le blâmer”: les fans des Spurs réagissent à la raison pour laquelle Ndombele veut partir, Winks impliqué