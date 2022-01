Ian Wright dit que Mikel Arteta « n’aimera pas le manque de respect » de Tavares d’Arsenal

Ian Wright pense que Mikel Arteta sera furieux de la réaction de Nuno Tavares après avoir été accroché dans la première moitié de la défaite d’Arsenal en FA Cup contre Nottingham Forest dimanche.

Tavares, 21 ans, n’a duré que 34 minutes au City Ground et a été remplacé par Kieran Tierney. Arteta a pris des mesures décisives après un mauvais début de match, mais la réaction du défenseur aura rendu furieux le banc d’Arsenal. Le jeune est sorti du terrain et a jeté ses gants au sol devant Arteta et son personnel.

Ce fut une réaction irritante, qui, selon Wright, sera réprimée par le patron espagnol.

Arteta a recruté le défenseur portugais U21 Tavares en provenance de Benfica l’été dernier.

Il était en fait la première signature des Gunners de la fenêtre de transfert d’été dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 8 millions de livres sterling. Et Arteta sera sûrement furieux contre le joueur après avoir récemment soutenu Tavares.

L’arrière gauche a été critiqué et a été fautif contre Liverpool en novembre. Les Gunners ont été martelés 4-0 avec Tavares en faute pour le but de Diogo Jota.

Arteta est resté avec Tavares lors du match suivant contre Newcastle, malgré la disponibilité de Tierney. Et a ensuite déclaré: « Après ce qui s’est passé à Anfield et quelques erreurs individuelles que nous avons eues, nous avons dû être très prudents avec les messages que nous envoyons aux joueurs. »

Mais le patron des Gunners a été coincé dans un coin dimanche après la triste performance de Tavares en première mi-temps.

Le manager a déclaré: « C’est une décision que vous devez prendre à certains moments pour essayer d’améliorer les performances de l’équipe et c’est ce que j’ai fait. »

Et Wright, s’exprimant sur la couverture de la FA Cup d’ITV, pense que la réaction de Tavares ne conviendra pas à Arteta.

« Il a très mal commencé. Il sort et il a jeté ses gants, je pense que ce n’est pas le bon manager avec qui faire ça », a déclaré Wright.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Tavares » bâclé dans tout ce qu’il a fait «

« Montrer ce genre d’attitude. Je pense que le manque de respect qu’il montre à la minute est quelque chose que Mikel Arteta n’aimera pas, surtout compte tenu de la performance qu’il a réalisée.

Roy Keane était d’accord avec Wright et a estimé que le défenseur ne pouvait pas se plaindre d’être retiré.

« Pourquoi est-il contrarié ? il doit savoir [he’s at risk of being taken off], » il a dit.

«Il est juste devant la pirogue et le manager, il a été négligent dans tout ce qu’il a fait.

« D’accord, un joueur peut faire une erreur, mais cette négligence est due à son attitude et à la façon dont il a commencé le match et vous ne pouvez pas commencer un match comme ça. Vous allez vous faire entraîner.

LIRE LA SUITE: Ben White explique pourquoi Arsenal n’a pas besoin de signer l’objectif de Tottenham