Ian Wright époustouflé par le joueur de Liverpool malgré sa défaite à West Ham

Ian Wright a salué le « beau » but de Trent Alexander-Arnold lors de la défaite 3-2 de Liverpool à West Ham dimanche, comme il l’a déclaré à Premier League Productions.

L’ancien attaquant a partagé que le coup franc d’Alexander-Arnold, qui était l’effort égalisateur de Liverpool, à l’époque, était « absolument le meilleur tirage ».

Dans ce qui était un match controversé au London Stadium, les Hammers ont devancé Liverpool au classement de la Premier League en obtenant les trois points dans un match bourré d’action et de drame.

Alors que certains défis et appels VAR seront discutés, le moment le plus magique de la soirée est probablement venu lorsque Alexander-Arnold a enterré son coup franc dans le coin supérieur à la manière de David Beckham.

Wright a été époustouflé par ce qu’il a vu du joueur et la manière intelligente avec laquelle il a utilisé Thomas Soucek et Declan Rice pour faire passer le ballon par-dessus le mur.

« Wow, c’est magnifique », a déclaré Wright. « Quand vous le voyez sous un autre angle, vous pouvez voir qu’ils ont réussi à le faire avec brio.

« Vous voyez que Declan Rice et Soucek sont les plus grands, une fois que ça bouge et que ça passe au dessus de Bowen, ça doit être parfaitement exécuté.

«Mais c’est fantastique parce qu’ils ont littéralement éliminé les deux gars les plus grands du mur et il a la capacité de fouetter cela de haut en bas. C’est absolument le meilleur tirage.

Alors que l’équipe de Jurgen Klopp a été fluide cette saison, une chose qui a également été une constante est le nombre de buts concédés.

Il ne fait aucun doute qu’ils sont dans une course au titre, mais peut-être, juste peut-être, ces quelques buts supplémentaires qu’ils concèdent pourraient s’avérer être leur perte.

Bien sûr, les Hammers méritent un énorme crédit car ils ont été l’une des meilleures équipes, non seulement cette saison, mais au cours des 18 derniers mois.

Et, non seulement West Ham est dans les places de la Ligue des champions, mais ils sont également dans une course au titre, ce qui est en cours parce que le travail de Moyes doit être applaudi.

