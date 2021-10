Ian Wright explique pourquoi la signature de Tottenham en 2015 « doit avoir un rôle »

Ian Wright a exhorté Nuno Espirito Santo à donner au milieu de terrain de Tottenham Dele Alli une course régulière pour améliorer le nombre de buts de son équipe.

Le joueur de 25 ans a été dans et hors du Éperons côté pour les dernières saisons. Cependant, après avoir commencé la saison dans le premier XI de Nuno, il s’est retrouvé sur le banc pour la victoire en championnat contre Aston Villa juste avant la pause internationale.

Alli était une présence exceptionnelle aux côtés de Mauricio Pochettino lorsqu’il a fait irruption sur la scène en 2015, après avoir signé avec MK Dons.

Sa capacité à marquer des buts après être arrivé tard dans la surface était alliée à sa créativité alors que Tottenham défiait le titre de Premier League sous l’Argentin.

Mais son jeu a considérablement diminué au cours des dernières années. Malgré cela, Wright pense qu’Alli doit jouer aux côtés de Harry Kane et Son Heung-Min pour constituer une menace de but plus importante.

Il a déclaré au Kelly and Wrighty Show : « Vous devez faire confiance à Dele. Vous avez besoin d’un milieu de terrain qui puisse le repérer lorsqu’il arrive en retard. Il entre dans la surface et il peut marquer.

« Nuno, à un moment donné, doit essayer de le satisfaire dans ce rôle parce que, quand vous regardez les buteurs de Tottenham, oui, c’est Son et Harry Kane. Ce n’est pas assez. Ils n’ont pas assez de buts. Et Dele Alli marque des buts.

Dele est susceptible d’être à nouveau sur le banc pour le déplacement de dimanche à Newcastle. Cependant, il pourrait se frayer un chemin dans l’équipe de Nuno en raison de l’absence de nombreux joueurs en mission internationale.

Tottenham poursuit le défenseur de Stoke

Pendant ce temps, Tottenham est le dernier club à être intéressé par la signature du défenseur de Stoke Harry Souttar, selon un rapport.

Selon Football Insider, les Spurs rejoignent leurs rivaux de Premier League Everton et Aston Villa, qui auraient également gardé un œil sur le défenseur central.

Signature pour le championnat en 2016, Souttar avait des périodes de prêt à Ross County et Fleetwood avant de s’établir dans le onze de départ de Michael O’Neill au début de la saison dernière.

Le joueur de 22 ans était alors un pilier de l’équipe lors de la dernière campagne, avec 38 reprises pour les Potters.

En raison de performances impressionnantes, il a signé un nouveau contrat «à long terme» avec le club de championnat en février.

Le colosse, qui mesure 6 pieds 5 pouces, est également une énorme menace pour les coups de pied arrêtés. Il a marqué six buts en neuf matchs lors des matchs de qualification de l’Australie pour la Coupe du monde, bien que contre une opposition plus faible.

« Harry a connu un très bon début de saison », a déclaré O’Neill à StokeonTrentLive. « Il joue évidemment au football international senior et semble s’être imposé dans l’équipe nationale australienne. Cela suscitera évidemment de l’intérêt.

Les Spurs ne sont pas étrangers à la signature de défenseurs du championnat. Ils ont conclu un accord de 11 millions de livres sterling pour l’ancien joueur de Swansea Joe Roden en octobre 2020.

Stoke se retrouvera dans une position très forte lorsque la fenêtre de transfert de janvier se déroulera.

