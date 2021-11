Ian Wright implore West Ham de signer une clé, citant les risques autrement

L’ancien attaquant de Premier League Ian Wright a exhorté West Ham à signer un attaquant pour soutenir Michail Antonio, ou ils risquent des ennuis si l’homme cible se blesse.

Antonio a commencé la saison en pleine forme, marquant quatre buts et aidant un lors des trois premiers matchs de la saison. Il est actuellement le troisième meilleur buteur de la campagne de Premier League avec six buts.

Il s’impose comme le point focal de la Jambon occidental attaque. De plus, il est une figure cruciale au regard de leur succès actuel.

Cependant, Ian Wright pense que ne pas avoir d’attaquant remplaçant pour Antonio pourrait gêner West Ham.

« Ils ont besoin d’un attaquant pour les aider », a-t-il déclaré sur Wrighty’s House.

« Ils en ont besoin, car s’il [Antonio] se blesse, c’est un jeu de balle différent pour eux.

Il est fort possible qu’Antonio se blesse. Depuis le début de la saison 2019/20, il a raté 28 matchs pour cause de blessure.

L’avant est principalement gêné par des blessures aux ischio-jambiers. En tant que tels, ils ont incité la majorité de son temps à rester sur la touche.

Si les Hammers veulent conserver leurs chances de terminer parmi les quatre premiers cette saison, il peut être judicieux de signer un remplaçant pour Antonio.

En effet, des joueurs comme Jarrod Bowen et Andriy Yarmolenko pourraient suppléer à l’avant. Cependant, un attaquant à part entière serait préférable et serait sûrement une voie vers plus de buts si Antonio devenait indisponible.

David Moyes bourdonne avec la star des Hammers

David Moyes est extrêmement satisfait de la façon dont Said Benrahma progresse avec West Ham. En effet, le joueur connaît l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Benrahma a marqué les deux buts des Hammers lors d’un match nul 2-2 en Ligue Europa avec Genk jeudi. En tant que tel, Moyes est apparemment ravi de sa forme.

« Il a bien joué ce soir et quelques buts l’aideront, c’était un excellent but individuel », a-t-il déclaré.

La forme stellaire de Benrahma a contribué à garantir que perdre la signature de Jesse Lingard sur un accord permanent n’est pas devenu un regret sérieux.

Analyser les records des équipes Prem pour les cartons jaunes et rouges cette saison – et qui est l’arbitre le plus satisfait des cartons ?