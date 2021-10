Ian Wright met en garde Newcastle contre la nomination d’un homme de 43 ans au milieu de rumeurs

Photo par OWEN HUMPHREYS/POOL/. via .

Ian Wright a mis en garde Newcastle de nommer Frank Lampard comme prochain manager parce que les choses ont commencé à « se débrouiller » pour lui à Chelsea, comme il l’a dit au Kelly and Wrighty Show.

Newcastle compte huit matchs de Premier League sans victoire, l’homme de la pirogue étant une figure déjà impopulaire auprès des fidèles de l’armée de Toon et apparemment au bord du gouffre.

La défaite contre les Spurs dimanche, en présence du nouveau consortium du club, est peut-être le dernier clou dans le cercueil de la légende de Manchester United.

Parmi plusieurs noms qui ont été liés pour remplacer Bruce, celui de Lampard est celui de Lampard, le Telegraph affirmant qu’il est l’un des principaux prétendants au poste.

Mais Wright a expliqué pourquoi il ne savait pas si l’homme de 43 ans devrait recevoir les clés de ce qui est maintenant une Bugatti Veyron dans le Nord-Est et non une Ford Focus.

« Le nom de Frank a été ajouté », a déclaré Wright. «Ce que les gens ont dit avec le nom de Frank, c’est que cela semblait en quelque sorte s’effilocher pour Frank.

«Il a dépensé de l’argent pour les joueurs et il n’a pas été en mesure de les intégrer là où il doit les intégrer.

« Vous aimeriez sentir qu’ils (les propriétaires) entrent pour bang, bang et bang. Ils viennent pour faire du bruit.

« Vous ne voulez pas qu’ils aient un manager qui n’a pas assez d’expérience avec ce genre d’argent, pour acheter les bons joueurs et les intégrer. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. »

Chelsea est un autre club qui a été transformé par les lourdes poches d’un propriétaire milliardaire et Newcastle espère emboîter le pas au cours des prochaines années.

Mais peut-être qu’ils ne veulent pas emboîter le pas en ce qui concerne la nomination de Lampard comme manager également.

Alors que Lampard, soumis à un embargo sur les transferts et à la vente d’Eden Hazard, a aidé à stabiliser le navire de l’ouest de Londres, il a été limogé après avoir dépensé plus de 100 millions de livres sterling la saison suivante et n’avoir pas réussi à réunir un groupe de joueurs coûteux.

Ces signes montrent clairement que les Magpies ne devraient pas s’approcher du vainqueur de la Ligue des champions car même s’il a le nom de joueur, il n’a pas encore la réputation de manager.

