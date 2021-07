Ian Wright nomme les deux énormes erreurs commises par l’Espagne avec Alvaro Morata contre l’Italie

Alvaro Morata a raté le penalty décisif lors de la défaite de l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Italie (Photo: .)

Ian Wright pense que l’Espagne a commis deux énormes erreurs avec Alvaro Morata, ce qui leur a finalement coûté une place pour la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Luis Enrique a choisi de laisser son attaquant le plus puissant sur le banc contre l’Italie, citant la manière dont les vétérans défenseurs Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini a émoussé la menace de Romelu Lukaku lors de la victoire des Azzurri en quart de finale contre la Belgique.

Bien que l’Espagne ait constitué une menace tout au long du match, ce n’est que lorsque Morata, qui a marqué le but égalisateur, a été présenté que La Roja a commencé à vraiment prendre le contrôle du match et Wright pense que c’était une erreur de retenir la Juventus en arrière.

Il a déclaré à ITV: “Ils (l’Espagne) sont fantastiques à regarder. Vous regardez certains des joueurs comme Pedri, Olmo jouer des trucs formidables, mais quand vous regardez dans la boîte ?

«Quand ils ont percé le milieu de terrain italien, il n’y a personne dans les zones. Il n’y a personne avec qui jouer pour faire pression sur Chiellini ou Bonucci. Ils étaient en sécurité toute la journée.

«Mais tout de suite, il (Morata) a commencé à leur causer des problèmes, il a commencé à courir à Chiellini. Il était un point focal. Je pense que c’était un gros raté de ne pas le démarrer.

Malgré un impact impressionnant sur le banc, Morata semblait à court de confiance alors qu’il marchait nerveusement vers le point de penalty pendant la fusillade et son coup de pied apprivoisé a été facilement sauvé par Gianluigi Donnarumma.

Cela s’est avéré être le moment charnière et quelques secondes plus tard, l’ancien coéquipier de Morata à Chelsea, Jorginho, a envoyé le penalty gagnant.

“Quand il s’est approché, il regardait en bas”, a ajouté Wright. « Quand vous faites cette course, je pensais qu’il était trop direct, donc lorsque vous ouvrez votre corps, il n’y a qu’un seul endroit où il peut aller.

« Regardez la taille de ce gardien. Vous devez littéralement l’envoyer dans le mauvais sens pour le battre à moins que vous ne l’obteniez correctement dans le filet secondaire et c’est loin d’être le cas.

«Vous pouvez voir quand il s’est approché de lui, j’ai dit que je ne l’aimais pas. Je n’aurais pas voulu qu’il en prenne un. Je ne pense pas qu’il soit dans l’état d’esprit d’aller tirer un penalty de cette importance à ce stade, il n’aurait pas dû le prendre.

