Ian Wright nomme trois joueurs d’Arsenal qui ont sauvé Arteta du limogeage

Ian Wright pense que Mikel Arteta a trois joueurs à remercier pour l’énorme amélioration de la fortune d’Arsenal – et a finalement sauvé l’Espagnol du sac.

Les Gunners ont le vent en poupe après une série de huit victoires lors de leurs 10 derniers matchs. En tant que tel, Arsenal est désormais plus haut que Manchester United dans le classement, n’ayant plus perdu de match depuis un revers 5-0 à Manchester City fin août.

La base de cette course de forme a été la solidité à l’arrière. En effet, ils n’ont encaissé que quatre buts au cours des 10 derniers matchs, gardant sept feuilles blanches dans le processus.

Et c’est le partenariat de la signature estivale de Ben White aux côtés de Gabriel Magalhaes qui s’est avéré être la clé. Les blancs ont raté une courte période plus tôt dans la saison en raison d’une maladie. Le Brésilien Gabriel, quant à lui, a surmonté un problème de genou pour prendre sa place à ses côtés.

La paire a prouvé un partenariat solide à l’arrière. En effet, l’amélioration d’Arsenal après la signature de la star «transformatrice» White était quelque chose que nous avions très bien prédit.

Maintenant, Wright a choisi la paire comme clé de leur renaissance et dit que la paire a exactement ce dont on a besoin d’un demi-centre moderne.

« J’aime le fait même avec Benjamin White quand il sort et il dit: » Je ne regarde pas beaucoup le football, je joue juste au football « », a-t-il déclaré au Kelly and Wrighty Show.

« J’aime le fait qu’il soit assez courageux et assez fort pour l’admettre parce qu’il peut faire face à ce qui va avec.

«Mais quand on regarde ses performances à côté de Gabriel, c’est très solide avec le gardien. C’est une très bonne équipe, ces trois-là sont très solides.

«Ils sont des demi-centres de football – dans Thomas Partey, dans Sambi Lokonga.

« Maintenant, Arsenal ressemble, avec la structure et la façon dont l’équipe joue, vous pouvez voir si cela doit durer longtemps, ils le feront, mais si un défenseur doit l’exécuter au milieu de terrain puis partir de là, nous avons vu Ben White préparer le but d’Emile Smith Rowe l’autre jour.

« Donc, nous envisageons une équipe maintenant avec beaucoup de confiance. »

Ramsdale mérite également les éloges de Wright

L’ancien homme des Gunners est également impressionné par l’homme de 30 millions de livres sterling derrière eux à Aaron Ramsdale, un homme récemment crédité d’avoir réalisé le « meilleur arrêt depuis des années ».

« Je pense qu’ils doivent être encore plus surpris par ce qu’il apporte à ce vestiaire », a ajouté Wright.

« Vous pouvez le voir quand il joue. Ce que vous voyez, c’est comment les joueurs viennent continuellement autour de lui.

« C’est un rallye et c’est quelque chose dont Arsenal avait besoin.

« Les gens parlaient constamment d’Arsenal quand ça n’allait pas bien [that there was] pas de meneurs, pas de personnages dans le vestiaire.

« C’est un groupe de joueurs très introverti et il semble faire ressortir le meilleur de ces joueurs. »

