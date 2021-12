Ian Wright Plus Shaun et Bradley Wright-Phillips

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Ian Wright, ainsi que ses fils Shaun et Bradley Wright-Phillips, sont à l’honneur aujourd’hui.

Les familles dans le football : Shaun et Bradley Wright-Phillips et le père Ian Wright

Nous voici face à un trio de proches. L’histoire d’Ian Wright dans le football est merveilleuse et Shaun et Bradley Wright-Phillips ont suivi ses traces. Ce dernier est toujours en action en MLS tandis que les deux autres ne jouent plus. Tous les trois ont marqué une pléthore de buts, ont concouru au plus haut niveau et en général, ont été des figures extrêmement populaires dans le paysage.

Ian Wright

En commençant d’abord par papa Ian. ‘Wrighty’ est maintenant un expert de la télévision bien-aimé actuellement, son sourire rayonnant et son rire contagieux accompagnant très bien son analyse. Avant tout cela, il était bien sûr un joueur à part entière. Cependant, ce n’est qu’à l’âge de 21 ans qu’il fait ses débuts dans le football à temps plein.

Juste avant son 22e anniversaire, l’attaquant a déménagé à Crystal Palace après avoir joué au football hors championnat. Wright a d’abord percé à Selhurst Park où il s’est avéré très prolifique devant le but.

Aux côtés de Mark Bright, il a aidé les Eagles à se hisser dans l’élite lors des play-offs en 1989, marquant le meilleur but avec 33 buts et remportant ainsi le titre de joueur de l’année du club.

Ce qui a suivi ont sans doute été les deux meilleures saisons de l’histoire du club – en 1990, Wright a marqué deux fois alors que Palace et Manchester United jouaient un classique 3-3 en finale de la FA Cup (perdant 1-0 dans le replay) et en 1991, un la troisième place du club a été obtenue

Les performances de Wright ont rapidement attiré l’attention des plus grands clubs et il a été happé par Arsenal dans le cadre d’un contrat record de 2,5 millions de livres sterling en septembre 1991.

Il a terminé sa carrière au Palace avec 117 buts, un record d’après-guerre, et en 2005 a été nommé joueur du siècle.

À Highbury, la légende de Wright n’a fait que grandir, un triplé lors de ses débuts en championnat qui a donné le coup d’envoi d’une saison où il remporterait le soulier d’or de première division avec 29 buts.

Il est devenu une partie intégrante du succès du club dans les années 90, marquant le meilleur buteur des Gunners pendant six saisons consécutives, un record seulement battu par Thierry Henry.

Au cours de ses sept saisons à Arsenal, il a remporté de nombreuses coupes – un doublé coupe de la ligue et coupe fa en 1993, suivi de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne l’année suivante.

Wright a disputé 626 apparitions en carrière pour six clubs différents et a inscrit un nombre impressionnant de 324 buts. Il a également ajouté neuf buts en 33 matches avec l’Angleterre. Au cours de sa carrière, Ian Wright a été promu dans l’élite avec Palace avant de remporter un titre de Premier League, deux FA Cup, une Coupe de la Ligue et une Coupe des vainqueurs de coupe européenne à Arsenal. Il a également remporté la Coupe Intertoto lors d’un bref passage à West Ham United.

Shaun Wright Phillips

Passons maintenant à l’aîné des deux frères et sœurs vedettes, Shaun Wright-Phillips. Il a d’abord joué pour Ten-em-Bee, une équipe amateur à Bermondsey pour laquelle Ian a également joué. Au niveau professionnel, c’est à Manchester City que tout a vraiment commencé après sa libération par Nottingham Forest à l’âge de 17 ans.

Wright-Phillips décrochera un record de club avec quatre récompenses consécutives du jeune joueur de l’année en 2000/03, avant de décrocher le titre de joueur de l’année en 2004.

Il a profité de deux passages dans le Sky Blue of City pendant trois saisons à Chelsea, où il a remporté à la fois la Premier League et la FA Cup.

Fait intéressant, Shaun a eu son propre passage avec les Red Bulls de New York, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné pour lui comme cela a été le cas avec son jeune frère, Bradley.

Shaun a fait 36 ​​apparitions pour l’Angleterre, ce qui est plus que Ian et Bradley. De plus, avant de déménager à l’étranger, Shaun a eu un passage avec les Queens Park Rangers où il n’a réussi qu’un seul but en Premier League.

Bradley Wright Phillips

Enfin à Bradley Wright-Phillips alors qui joue toujours. Bradley est le cadet de cinq ans de Shaun à 35 ans. Il a fait ses débuts professionnels à Manchester City en 2004 alors que son frère était également au club, mais sa carrière n’a pas tout à fait résisté à l’épreuve du temps. Southampton, Plymouth Argyle et Charlton Athletic (où il a remporté la promotion du championnat) étaient des clubs où il a passé plusieurs années en Angleterre avant de passer aux États-Unis.

En parlant de l’Angleterre, les U20 étaient le plus haut niveau auquel il a représenté son pays, rejetant la chance de jouer à la fois pour la Grenade et la Jamaïque.

Bradley a traversé l’étang en 2013 et le reste appartient à l’histoire. Il est rapidement devenu un favori des fans avec les New York Red Bulls et a battu un certain nombre de records de score. Avec 117 buts et plus, Bradley est sixième au classement général des buteurs de la MLS.

Depuis qu’il a quitté la grosse pomme, il est devenu moins important. Son départ de New York était peut-être dans l’optique de remporter des trophées, mais alors qu’il a remporté le Supporters’ Shield à trois reprises avec les Red Bulls, pour LAFC et maintenant pour le Columbus Crew.

games joué ensemble et contre

Il va sans dire que la carrière de Wrighty n’a jamais croisé celle de ses fils. Wright a connu sa carrière avec un an à Burnley, cela en même temps que Shaun a fait irruption sur la scène.

Shaun et Bradley d’autre part, comme mentionné précédemment, étaient avec Man City puis ont à nouveau partagé le terrain pour les Red Bulls. Ils ont honoré le terrain en même temps à 34 reprises pour les deux clubs.

Faits intéressants

Ian a adopté Shaun, le fils de sa petite-amie d’alors, Sharon Phillips, avant d’avoir Bradley avec elle. Ian a un autre enfant nommé Brett qui était également footballeur mais avec moins de succès.

Ian et Shaun sont l’un des deux seuls père et fils à jouer tous les deux pour l’Angleterre. Ils ont également été le premier duo père-fils à remporter tous les deux la Premier League – rejoints depuis par Peter et Kasper Schmeichel.

Le fils de Shaun, D’Margio, joue actuellement à l’académie de Stoke City.

En 2000, peu de temps après sa retraite, Ian Wright a reçu un MBE pour services rendus au football.

