Ian Wright réagit aux actions de Harry Kane à la 34e minute pendant la NLD

Ian Wright était déconcerté par le fait qu’Harry Kane “ait montré beaucoup de désir” de défendre Tottenham dans le derby du nord de Londres, mais pas d’attaquer, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (26/09/21 à 18h30).

La légende d’Arsenal a souligné comment Kane a travaillé ses chaussettes pour essayer d’empêcher Buakayo Saka de marquer à la 34e minute, mais cette même application n’a pas été montrée lorsqu’il a avancé.

Kane a en fait perdu le ballon dans la préparation de ce but, a été repoussé, s’est retrouvé dans sa propre surface de réparation où il se précipitait sur le sol, alors que la course de conduite de Saka l’a finalement mis fin au but et à mettre le jeu au lit.

Six matchs de Premier League et le vainqueur du Golden Boot 2020/21 et le meilleur passeur ont un gros zéro à son actif pour cette campagne en cours.

Ce qui n’aide pas la cause de Kane, c’est que les Spurs prennent plus de coups qu’Anthony Joshua au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir.

De plus, c’est le capitaine anglais qui est sorti cet été et a informé ses supporters qu’il restait au club au milieu des spéculations de Manchester City.

Quel que soit le problème avec Kane, il doit se régler et Wright a expliqué quel était le problème avec son jeu la saison dernière.

“Vous regardez Harry Kane, il a perdu le ballon (dans la moitié de terrain d’Arsenal)”, a déclaré Wright.

« Il a montré beaucoup de volonté (de défendre ce qui s’est avéré être le troisième but d’Arsenal), que je n’ai pas vu dans l’autre surface.

« Une fois qu’ils sont dans cette situation (Arsenal au compteur pour le but de Saka), regardez-le revenir.

“Harry Kane doit commencer à montrer ce désir, dans l’autre sens. Il a de la chance Saka et il le termine très bien.

Kane a besoin d’un peu de confiance quelque part, d’un but chanceux ou quelque chose du genre pour faire fonctionner son moteur.

Il semble que s’il peut à nouveau faire toucher le ballon au fond du filet, Nuno peut voir ces points s’accumuler.

C’est un problème que Tottenham compte toujours beaucoup sur son attaquant vedette, mais c’est le cas depuis un certain temps maintenant.

