Ian Wright rend son verdict sur Ben White après ses débuts à Arsenal

in

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Ian Wright a déclaré à Premier League Productions qu’il pensait que Ben White “avait bien fait” lors de ses débuts à Arsenal vendredi soir.

Arsenal a subi une défaite “inquiétante” 2-0 contre le nouveau promu Brentford, son principal attaquant Ivan Toney remportant le prix de l’homme du match.

PRÉDICTIONS POUR LA PREMIÈRE LIGUE 2021/22

BridTV

4206

PRÉDICTIONS POUR LA PREMIÈRE LIGUE 2021/22

844854

844854

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

L’ancien joueur de Newcastle n’a peut-être pas été inscrit sur la feuille de match ni aidé, mais il a utilisé son physique pour amener ses coéquipiers dans le jeu et, d’un point de vue ariel, il a dominé l’opposition.

Mais Wright pense que White s’est bien comporté contre Toney et que sa distribution a été “très bonne” pendant le match.

“Je pense que Ben White a bien fait contre Toney”, a déclaré Wright. « Sa distribution était très bonne.

«Ils vont devoir faire quelque chose (sur le marché des transferts) parce que si vous allez jouer contre une équipe promue.

“Et vous n’allez pas au moins les égaler pour l’effort et l’intensité qu’ils vont avoir, alors ce sera une longue saison pour Arsenal. C’est inquiétant.”

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

La vie à Arsenal n’a pas commencé de la manière que White aurait voulue et maintenant la pression est vraiment sur Mikel Arteta and Co.

Ce ne sera pas un test facile la semaine prochaine car les champions d’Europe vont rendre visite aux Emirats.

Si Toney peut faire des ravages dans la ligne de fond d’Arsenal, imaginez ce que Romelu Lukaky pourrait faire étant donné qu’il pourrait faire ses débuts, pour la deuxième fois, sous les couleurs de Chelsea.

C’est là que White doit intervenir et montrer pourquoi les gros sous ont été payés pour ses talents.

Dans d’autres nouvelles, les fans de Tottenham réagissent à la performance de Sergio Reguilon aujourd’hui