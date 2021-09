Ian Wright revendique Harry Kane et Tottenham Hotspur

in

Photo de Dean Mouhtaropoulos/.

Ian Wright a suggéré sur The Kelly & Wrighty Show que Tottenham Hotspur doit créer des opportunités pour Harry Kane, tout comme Chelsea le fait pour Romelu Lukaku.

La légende d’Arsenal a fait des commentaires sur Kane et Lukaku avant le match de Premier League entre Tottenham et Chelsea ce week-end.

Le derby de Londres aura lieu dimanche au Tottenham Hotspur Stadium.

Wright a déclaré sur The Kelly & Wrighty Show: “Vous regardez quelqu’un comme Lukaku, à peine touché dans le match, mais il a déjà marqué quatre buts en six matchs, et c’est la différence avec Chelsea, c’est que Chelsea peut maintenant, s’il est très serré, ils ont la personne pour prendre la moitié de la chance.

Point valide

Kane n’a pas encore marqué en Premier League et n’a pas pu trouver le fond des filets en Europa Conference League hier soir.

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Lukaku, qui est revenu à Chelsea de l’Inter Milan lors du mercato estival, a marqué trois buts en Premier League et un en Ligue des champions.

L’attaquant international belge a eu deux occasions contre Aston Villa le week-end dernier, et il les a toutes les deux.

Les Spurs n’ont réussi à créer aucune chance pour Kane contre Crystal Palace le week-end dernier.

Photo de JUSTIN TALLIS/. via .

L’attaquant n’a pas pu marquer et l’équipe de Nuno a perdu 3-0.

Si Tottenham doit remporter le derby de Londres contre Chelsea, il doit simplement créer des occasions pour Kane.

Kane est un buteur éprouvé, mais vous devez lui faire passer le ballon dans et autour de la surface de réparation adverse.

